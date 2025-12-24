Kiderült, mi kerül Szentkirályi Alexandráék karácsonyfája alá

Csak a családi együttlétre fókuszál a Fidesz fővárosi frakcióvezetője karácsonykor. Szentkirályi Alexandra a Metropolnak mesélt arról, hogyan őrzi férjével, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel a családi meghittséget ilyenkor és elárulta azt is, hogy mit visz hozzájuk a Jézuska a fa alá.

Metropol (M): Mi az, ami nélkül elképzelhetetlen nálatok a karácsony?

Szentkirályi Alexandra (Sz.A.): A szeretet és sok-sok olyan, akár apró program, amit együtt csinálunk hármasban lányunkkal, Pannival. Például ilyenkor végignézzük azokat a közös fotókat, amiket év közben készítettünk, de sohasem gyönyörködtünk bennük azóta. Sima kis telefonos képek ezek, de vannak régi, valódi diáink is, azokat szintén elővesszük majd. Ez állandó karácsonyi program, miután otthon vagyunk ilyenkor, együtt. Karácsonykor ugyanis soha nem utazunk el sehova. Szenteste szűk családi körben telik, az első és a második nap pedig a tágabb családé.

Metropol: Ajándékvásárlásban utolsó perces vagy?

Sz.A.: Nagyon. Általában már korábban szoktam tudni, mit ajándékozok, elraktározom az ötletet a fejemben, de az utolsó pillanatban, akár december 23-24-én tudom csak megvenni. Idén is így alakult. Annyit azért könnyítettem az elmúlt időszakban az életemen, hogy a felnőtteknek, most már harmadik éve, valamilyen élményt ajándékozok. Ez legtöbbször valamilyen utazás, múltkor Horvátországba mentünk el együtt, de most nem szeretném elkotyogni itt a Jézuska játékát. Csak annyit mondok, valószínűleg most Felvidékre fogja a családot elvinni a Jézuska. Mindenki annak örül a legjobban, ha együtt tudunk időt tölteni, és ezért nagyon jól szoktak sikerülni ezek a hosszú hétvégék.

Metropol: Panni lányod tinédzser, még beenged a konyhába? Milyen menüvel készültök?

Sz. A.: Mostanában nagyon uralja a konyhát Panni, 13 éves már. Annyira, hogy idén meg kellett vele egyeznem, hogy a karácsonyi desszertet ő készíti el egyedül. A főételt én csinálom, az utóbbi években vadast készítettem, idén fácán lesz. A következő napra pedig valamilyen ünnepi szárnyas sülttel készülök, a libát mindenki szereti otthon, így azt.