Hidvéghi Balázs: a Tisza a háborúra akarja költeni az adóemelésből származó pénzt

Hidvéghi Balázs szerint a Tisza Párt tervezett megszorításai minden bér- és fizetésből élőt érintenének. A kiszivárgott elképzelések közül a személyi jövedelemadó emelését tartja a legsúlyosabb lépésnek. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, a Tisza-adó akár 33 százalékkal is mérsékelheti a jövedelmeket – írja a Magyar Nemzet.
A kormány közösségi oldalán tett közzé egy videót Hidvégi Balázs, amiben arról beszél, hogy a baloldal mindig is támadta az egykulcsos adórendszert és az alacsony adókulcsú adórendszert is.
Most fű alatt elő is készítették, brutális adóemeléssel sújtanák a dolgozókat. El akarják törölni a jelenleg egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adózást akarnak bevezetni 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal. Ez önmagában 350 milliárdos adót terhelne a magyar emberekre, a magyar családokra
– mondta a politikus.
Ezután Hidvéghi rámutatott, hogy aki bruttó 400 ezer forint felett keres Magyarországon, attól Magyar Péterék pénzeket vennének el. Egy átlagkeresetű, két keresős családtól például évi félmilliót.
Amennyiben a Tisza-párt kerülne hatalomra jövő áprilisban, akkor végre hajtanák a Tisza-adó terveit, tehát az átlagbérekkel számolva évente ennyit vennének el:
A magyar emberektől akarnak pénzt behajtani a háborúra, hogy teljesítsék a brüsszeli megrendelést
– mutatott rá az államtitkár, majd azzal zárta a gondolatait, elmondta, ne hagyjuk, hogy mindez megtörténjen - írja a Ripost.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.