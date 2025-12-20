Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Bizakodni kell, hogy a béke erői elérik a céljaikat"

dux lászló
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 12:45
békeHáborúellenes Gyűlés
A szegedi Háborúellenes Gyűlésen Dux László, a Gál Ferenc egyetem rektora a diákokról is értekezett.

Dux László, a Gál Ferenc egyetem rektora elmondta: nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az oktatók hitelesen tudják továbbadni az ismereteket. Szerinte bizakodni kell, hogy a béke erői elérik a céljaikat.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
DR. DUX LÁSZLÓ

"Az egyetemek és professzorok feladata a múlt eseményeit értelmezni, analizálni, továbbadni, és ez éppen olyan fontos, mint a jövőt kémlelni, hogy melyek azok a területek, ahol akár háborús konfliktushoz is vezethetnek korunk megoldatlan problémái."

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu