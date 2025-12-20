Dux László, a Gál Ferenc egyetem rektora elmondta: nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az oktatók hitelesen tudják továbbadni az ismereteket. Szerinte bizakodni kell, hogy a béke erői elérik a céljaikat.

DR. DUX LÁSZLÓ

"Az egyetemek és professzorok feladata a múlt eseményeit értelmezni, analizálni, továbbadni, és ez éppen olyan fontos, mint a jövőt kémlelni, hogy melyek azok a területek, ahol akár háborús konfliktushoz is vezethetnek korunk megoldatlan problémái."