Zelenszkijnek megint elmentek otthonról: Orbánt támadja, amiért nem Ukrajnát nyomatta Amerikában

Senki sem kényszeríthet minket arra, hogy a magyar érdekek ellen cselekedjünk! - kezdte posztját Orbán Balázs. A politikus elmondta: Orbán Viktor nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban.

Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij elnök ezt kérte számon Magyarországon: azt állítja, hogy aki nem az ukrán érdeket képviseli, az szükségszerűen az oroszoknak kedvez.

Az ukrán elnök szerint a magyar tárgyalódelegáció „Oroszország élő üzenetszolgálata volt az Egyesült Államokban”, és hazánk „Moszkva retorikáját szolgálja”, amikor nemet mond az ukrán EU-csatlakozásra.

"Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy Magyarország (az Egyesült Államokkal szövetségben) a béke pártján áll. Ez azt jelenti, hogy nem egyik vagy másik harcoló fél érdekeit szolgáljuk, hanem a biztonságot és a gazdasági stabilitást tartjuk szem előtt – akkor is, ha ezzel gyakran egyedül maradunk Európában.

Humanitárius és nemzeti érdek alapon most is együttműködünk Ukrajnával, például energetikai téren, de senki – még Zelenszkij elnök sem – várhatja el, hogy Magyarország a magyar helyett ukrán érdeket szolgáljon.

Ugyanez vonatkozik Ukrajna EU-csatlakozására is: a magyar emberek az erről szóló véleménynyilvánító szavazáson világosan döntöttek, és nemet mondtak Ukrajna gyorsított csatlakozására.

Így Ukrajna elnökétől ugyanazt kérjük, amit Trump elnök is kért Brüsszeltől: tartsa tiszteletben a magyarok döntését, és adja meg a Magyarországnak járó tiszteletet" - zárta posztját Orbán Balázs.