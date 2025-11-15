Migrációpárti: Újabb bevándorláspárti Tiszásról hullt le a lepel

A Tisza párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő, Simonovits András korábban arról beszélt, hogy szükség van migránsokra.

Simonovits András szerint a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, a bevándorlást már nem lehet elkerülni. Simonovits vallomása nem újkeletű a Tisza párt környékén, ugyanis a szakértőik mellett egyik EP-képviselőjük is nyíltan beszélt a befogadás fontosságáról.

A Tisza párthoz köthető nyugdíjszakértő nyílt bevándorláspárti megszólalására derült fény. Simonovits András arról beszélt, hogy a migráció lehet a megoldás a népességnövekedésre. Magyar Péter emberének az is a meggyőződése, hogy a nyugdíjrendszer kihívásaira a migráció jelent megoldást - írja a HírTV.



