Tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor - videó

Orbán Viktor a szerdai kormányülés után ismertette, hogy megvitatták az otthonteremtési program eddigi eredményeit, amelyek igen impozánsak. A fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és egy fix 3 %-os kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak.

Természetesen szóba került a nyugdíjemelés és a 14. havi nyugdíj bevezetése is. Emellett tárgyaltak energetikai kérdésekről is: hogyan tudják majd a családok és a vállalkozások a zöldenergiát, különösen a szolárenergiát elraktározni.

Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott megszorítás-csomagjáról nem tárgyaltak a kormányülésen, viszont a szünetben szóba került több miniszter között is.