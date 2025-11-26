Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor - videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 16:39
Tisza Pártkormányülés
A kormányülés után Orbán Viktor ismertette, milyen kérdések kerültek a tárgyalóasztalra, és tisztázta azt is, mi a véleménye a Tisza megszorításairól.

Orbán Viktor a szerdai kormányülés után ismertette, hogy megvitatták az otthonteremtési program eddigi eredményeit, amelyek igen impozánsak. A fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és egy fix 3 %-os kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak. 

 

Természetesen szóba került a nyugdíjemelés és a 14. havi nyugdíj bevezetése is. Emellett tárgyaltak energetikai kérdésekről is: hogyan tudják majd a családok és a vállalkozások a zöldenergiát, különösen a szolárenergiát elraktározni.

Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott megszorítás-csomagjáról nem tárgyaltak a kormányülésen, viszont a szünetben szóba került több miniszter között is.

"Az álláspontunk egyértelmű: semmi szükség megszorításokra. A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is. Azért akarják ezeket a megszorításokat, mert a bizottság elnökasszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába."

