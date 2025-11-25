Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tiszás megszorító csomag: egekbe repítenék Magyar Péterék a sör, a bor és a cigi árát is

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 17:28
Tisza Pártmegszorítócsomag
Jövedékiadó- és áfaemelés, valamint különadó. 3000 forintos legolcsóbb bor és 4500 forintos cigiár szerepel a Tisza Párt titkos tervében.
Bors
A szerző cikkei

Az index birtokába jutott egy szignókkal ellátott több száz oldalas dokumentum, amely a Tisza Párt választások utáni gazdasági terveit mutatja be. A baloldali filozófián alapuló megszorító csomag brutális tételeket sorakoztat fel. A dohánytermékek és az alkoholos italok legalább a duplájukra drágulnának egyik pillanatról a másikra. 

Adóemelés, járulékemelés, áfaemelés, bércsökkenés... A Tisza Párt baloldali megszorító csomagja rengeteg embernek fájna
Fotó:  Máté Krisztián  / ripost

A Világgazdaság kiemeli, hogy a tervezett sarc kivetése messze túlmutat az egészségvédelmen, és sokkal inkább tűnik az állami bevételek növelésének brutális eszközének. 

évi 400-800 milliárd forint pluszadót szedne be ezek után a termékek után,

így növelve a költségvetés mozgásterét. A konkrét számokat tekintve a 32 százalékos áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének. A hatás messze túlmutatna prevenciós szándékon: a sör átlagára a jelenlegihez képest 50-60 százalékkal nőhetne - írja a Ripost

A bor, tömény italok és cigaretták ára akár duplájára is emelkedne. 

Vagyis egy liter egyszerű asztali bor 3000 forintba kerülne, egy doboz cigaretta pedig elérné a 4500 forintos árszintet.

Szintén 32 százalékra ugrana az autók és az autóalkatrészek áfája. Ez pedig azonnali és látványos áremelkedést hozna a szalonoktól a szerelőműhelyekig. Mindez a 1600 köbcenti feletti járműveket érintené, épp azt a kategóriát, amely a középosztály jelentős részének mindennapi mobilitását biztosítja.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu