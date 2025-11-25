Minden nyugdíjat megadóztatna a Tisza - az özvegyi nyugdíjjal kezdenék!

Több mint száz oldalas dokumentum került nyilvánosságra, amelyet - független források szerint - elsősorban a Tisza párt gazdasági munkacsoport vezetője, Dálnoki Áron dolgozott ki „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címen. A gazdasági tervezetben Magyar Péterék egy markáns baloldali fordulatot vázolnak fel, amely során 1300 milliárd forintos megszorításokat vezetnének be és az özvegyi nyugdíjat is megadóztatnák - írja a Ripost.
A Tisza megszorító csomagjának egy része az özvegyinyugdíjak megadóztatásáról szól. A tervezetben az szerepel, hogy szolidaritási adókat vezetnének be, amelyeket a meglévő járulékokon felül vonnának le. Azonban ez az adó nemcsak a munkavállalókat és a családokat érintené, hanem a nyugdíjasokat is, mivel a szolidaritási adóba egy 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó is bele tartozna.
A Tisza ezzel súlyos pénzeket venne el azoktól a nyugdíjasoktól, akik házastársa már nem él és egyedül kell a mindennapi megélhetésükről gondoskodniuk.
Emellett kötelezővé tennék a magánnyugdíjpénztárakat, tehát nyugdíjhoz továbbá nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem csak és kizárólag a magánnyugdíjpénzárak.
Az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólta el magát Simonovits András tiszás közgazdász a nyugdíjak megadóztatásával kapcsolatban. Simonovits a műsorban arról beszélt, hogy előbb meg kell nyernie a Tiszának a választást, majd azok után következhetnek a megszorítások. Tehát a Nők40 kedvezményes nyugdíj eltörlése és a nyugdíjkorhatár emelése.
Ezek után pedig a közgazdász arra is kitért, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van. Ezt egy másik interjúban ki is fejtette. Ugyanis szerinte a mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért azokon degressziót kellene alkalmazni.
Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.
- fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász.
Emellett azt is megemlítette, hogy a nyugdíjak összegét is csökkenteni kellene.
A Tisza több embere is arról beszélt, hogy nemcsak nyugdíj adót kellene bevezetni, hanem a 13. havi nyugdíjat is el kellene venni az idősektől. Erről a párt A párt programírója Petschnig Mária Zita a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán gúnyosan ki is nevette a kormány intézkedéseit, majd felvetette a 13. havi nyugdíj eltörlését. Mindeközben pedig Orbán Viktor bejelentette, hogy 2026 februárjában érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete, valamint novemberben minden nyugdíjas megkapta az emelt nyugdíjat, amely átlagosan 47 200 forintot jelent pluszba az idősek számára.
