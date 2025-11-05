Tisza adatbotrány: hetek óta tudtak róla, de nem tettek semmit

A Magyar Nemzet exkluzív cikkben árul el információkat: kiderült miről beszélgettek a tiszás informatikusok és a többiek a zárt Signal-csoportban vasárnap este. A beszélgetés lényege akkor indult el, mikor a tiszások meglátták azokat a cikkeket, amelyek a 200 ezer nevet érintő adatszivárgásról szóltak. Ekkor a Tisza párt vezető informatikusa, Rosta Bendegúz osztott meg bennfentes információkat a csoport tagjaival.
A lap megtalálta az említett szakember profilját a LinkedIn szakmai hálózatépítő oldalon, amelyből kiderül, hogy a férfi valóban egy szoftverek fejlesztésével foglalkozó informatikus. A lap birtokába került chat beszélgetés is, amelyből kiderült, hogy a férfi jól értesült és belső információi vannak az ügyről.
A csoportban a sajtóbeszámolókra Rosta azt reagálta, hogy a hír igaz, majd közölte a chat többi tagjával, hogy
október 5-én szivárgott ki az adatbázis a Tisza Világból és akkor az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata kikerült.
Mivel erről a csoport tagjai közül senki nem tudott, ezért megkérdezték Rostát, hogy valójában milyen támadás érte az appot. Erre az informatikus csak annyit mondott, vizsgálják mi történt. Tehát ebből az derül ki, hogy vasárnap este tehát még nem tudott biztosat a Tisza informatikai csapata a körülményekről, Magyar Péter mégis éppen ekkor tette közzé a Facebookon a korábban már említett, orosz hekkertámadásról szóló állításait.
A lap által megszerzett beszélgetésnek van egy másik igen érdekes része is. Az egyik tiszás csoporttag ugyanis arra hívta fel a többiek figyelmét, vigyázni kell, ki ne derüljön, hogy valójában október 5-én szivárogtak ki a személyes adatok az alkalmazásból, mert akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megbüntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst.
Sőt legalább ennyire kellemetlenül érintené Magyar Pétert is, ha kiderülne egy hónapon keresztül nem vették észre, mekkora szivárgás történt az applikációjukban. Ez utóbbi lehetőség azért is lenne rendkívül kínos, mert a Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban arról beszélt a sajtóban, hogy informatikusaik heroikus küzdelmet folytatva verik vissza hónapok óta az orosz hekkerek támadásait. Ehhez képest rendkívül dilettánsnak tűnnének a Tisza szakemberei, ha kiderülne: közel egy hónapig nem érzékelték, hogy kikerültek a felhasználók személyes adatai.
Térjünk vissza a zárt tiszás Signal-csoporthoz, Rosta Bendegúz ugyanis vasárnap arról is részletesen beszélt, hogyan próbálták a párt informatikusai eltüntetni az adatszivárgás nyomait. Ugyanis a Redditről egy Tisza sziget-tag távolította el azonnal a bejegyzést, a Prohardver fórumáról pedig ő maga egy ismerősénén keresztül gondoskodott arról, hogy másfél órán belül eltűnjön a dokumentum.
Ezután Rosta közölte a csoporttagokkal azt is, hogy ezeken felül még négy külföldi oldalról is el kellett távolítani a kiszivárgott adatokat. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy ami egyszer kikerült az interntere az ott is marad, ebből kifolyólag pedig a lista bárhonnan bármikor letölthető.
Az informatikus beszámolója ellenére, a csoport tagjai csalódottak voltak és megdöbbentek az újabb adatszivárgás miatt. Az egyik felhasználó felvetette, hogy a botrány rossz fényt vet a Tiszára, más pedig arra jutott, hogy hiába mennek majd ezután pultozni, toborozni, az emberek a botrány miatt nem fogják megadni az adataikat a pártnak. Sokan gáznak és gyengének nevezték a Tisza világ appot.
