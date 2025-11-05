Tisza adatbotrány: hetek óta tudtak róla, de nem tettek semmit

A Magyar Nemzet exkluzív cikkben árul el információkat: kiderült miről beszélgettek a tiszás informatikusok és a többiek a zárt Signal-csoportban vasárnap este. A beszélgetés lényege akkor indult el, mikor a tiszások meglátták azokat a cikkeket, amelyek a 200 ezer nevet érintő adatszivárgásról szóltak. Ekkor a Tisza párt vezető informatikusa, Rosta Bendegúz osztott meg bennfentes információkat a csoport tagjaival.

Rosta Bendegúz a Tisza Párt júliusi kongresszusán (balról az első) Fotó: Magyar Nemzet

A lap megtalálta az említett szakember profilját a LinkedIn szakmai hálózatépítő oldalon, amelyből kiderül, hogy a férfi valóban egy szoftverek fejlesztésével foglalkozó informatikus. A lap birtokába került chat beszélgetés is, amelyből kiderült, hogy a férfi jól értesült és belső információi vannak az ügyről.

Magyar Péter hazudott

A csoportban a sajtóbeszámolókra Rosta azt reagálta, hogy a hír igaz, majd közölte a chat többi tagjával, hogy

október 5-én szivárgott ki az adatbázis a Tisza Világból és akkor az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata kikerült.

Képernyőfotó a tiszás Signal-csoport üzenetváltásairól.Fotó: Magyar Nemzet

Mivel erről a csoport tagjai közül senki nem tudott, ezért megkérdezték Rostát, hogy valójában milyen támadás érte az appot. Erre az informatikus csak annyit mondott, vizsgálják mi történt. Tehát ebből az derül ki, hogy vasárnap este tehát még nem tudott biztosat a Tisza informatikai csapata a körülményekről, Magyar Péter mégis éppen ekkor tette közzé a Facebookon a korábban már említett, orosz hekkertámadásról szóló állításait.

Magyar Péter magyarázkodása megdőlt

A lap által megszerzett beszélgetésnek van egy másik igen érdekes része is. Az egyik tiszás csoporttag ugyanis arra hívta fel a többiek figyelmét, vigyázni kell, ki ne derüljön, hogy valójában október 5-én szivárogtak ki a személyes adatok az alkalmazásból, mert akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megbüntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst.

Sőt legalább ennyire kellemetlenül érintené Magyar Pétert is, ha kiderülne egy hónapon keresztül nem vették észre, mekkora szivárgás történt az applikációjukban. Ez utóbbi lehetőség azért is lenne rendkívül kínos, mert a Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban arról beszélt a sajtóban, hogy informatikusaik heroikus küzdelmet folytatva verik vissza hónapok óta az orosz hekkerek támadásait. Ehhez képest rendkívül dilettánsnak tűnnének a Tisza szakemberei, ha kiderülne: közel egy hónapig nem érzékelték, hogy kikerültek a felhasználók személyes adatai.