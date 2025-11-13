Teltház a DPK országjáró körútján: Győrben már túljelentkezés van

Orbán Viktor október 23-án jelentette be, hogy útjára indítják a Digitális Polgári Körök első országjárását. A roadshow november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre érkezik.
Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható. Győrben már teltház várja a fellépőket. A fellépők között lesz Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Rákay Phillip, Szabó Zsófia, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Békés Márton történész-politológus, Nacsa Olivér, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő, Nemcsák Károly és Görbicz Anita is.
