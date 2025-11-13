Teltház a DPK országjáró körútján: Győrben már túljelentkezés van

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 12:13
Az első országos találkozó sikere után országjárást szervez az első Digitális Polgári Kör. A roadshow első állomása Győr lesz, november 15-én indul a körút.

Orbán Viktor október 23-án jelentette be, hogy útjára indítják a Digitális Polgári Körök első országjárását. A roadshow november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre érkezik.

Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható. Győrben már teltház várja a fellépőket. A fellépők között lesz Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Rákay Phillip, Szabó Zsófia, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Békés Márton történész-politológus, Nacsa Olivér, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő, Nemcsák Károly és Görbicz Anita is.

