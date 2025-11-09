Szupercsapat: Orbán Viktor fotóján egy dolog mindenkinek szemet szúr

Az elmúlt napokban történelmi találkozásra került sor: Donald Trump és Orbán Viktor már hatodszor találkoztak egymással. Az amerikai elnök Washingtonban, a Fehér Házban fogadta a magyar miniszterelnököt.

Sikerült megállapodniuk, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli. Orbán Viktor úgy fogalmazott: – Az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna.

A sikeres tárgyalások után a magyar delegáció hazafelé indult. A repülőre szállás előtt azonban még csináltak egy csoportképet. Egy dolog mindenkinek szemet szúrt: milyen sapkát viselnek?