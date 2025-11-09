Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szupercsapat: Orbán Viktor fotóján egy dolog mindenkinek szemet szúr

Szupercsapat: Orbán Viktor fotóján egy dolog mindenkinek szemet szúr

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 08:17
Trump-Orbán-csúcsDonald Trump
Orbán Viktor egy újabb videót osztott meg a washingtoni látogatásról. Orbán Viktor és Donald Trump már hatodszor találkoztak.

Az elmúlt napokban történelmi találkozásra került sor: Donald Trump és Orbán Viktor már hatodszor találkoztak egymással. Az amerikai elnök Washingtonban, a Fehér Házban fogadta a magyar miniszterelnököt.

Sikerült megállapodniuk, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli. Orbán Viktor úgy fogalmazott: – Az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. 

A sikeres tárgyalások után a magyar delegáció hazafelé indult. A repülőre szállás előtt azonban még csináltak egy csoportképet. Egy dolog mindenkinek szemet szúrt: milyen sapkát viselnek?

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu