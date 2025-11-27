Szentkirályi Alexandra: A kormány garantálja a főváros dolgozóinak fizetését

"A kormány garantálja a főváros dolgozóinak fizetését és a közszolgáltatások zavartalan működését is" - e szavakkal osztotta meg Gulyás Gergely korábbi posztját Szentkirályi Alexandra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a következőket írta a Facebookon:

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott. Tegnap a kormány döntött, és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket. Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek. Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.

Mint ismert, Gulyás Gergely csütörtök délelőtt, amikor ismertette a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket, kiemelte: a kormány elkötelezett amellett, hogy segítse a csődbe jutott Budapestet. A közgyűlésnek csupán annyi a dolga, hogy kimondják a csődhelyzetet. Emlékeztetett: a jelenlegi városvezetés, Karácsony Gergellyel az élen hat év alatt oda juttatta a fővárost, hogy fizetésképtelenségről, csődről kell beszélni.

"Budapest nem lehet működésképtelen. Pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények közt ne eredményezze a város működőképességének hiányát" - emelte ki Gulyás a Kormányinfón.