Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szentkirályi Alexandra: A kormány garantálja a főváros dolgozóinak fizetését

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 16:57
Szentkirályi AlexandraGulyás Gergely
A főpolgármester politikai akciója okafogyott.

"A kormány garantálja a főváros dolgozóinak fizetését és a közszolgáltatások zavartalan működését is" - e szavakkal osztotta meg Gulyás Gergely korábbi posztját Szentkirályi Alexandra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a következőket írta a Facebookon:

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott. Tegnap a kormány döntött, és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket. Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek. Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.

Mint ismert, Gulyás Gergely csütörtök délelőtt, amikor ismertette a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket, kiemelte: a kormány elkötelezett amellett, hogy segítse a csődbe jutott Budapestet. A közgyűlésnek csupán annyi a dolga, hogy kimondják a csődhelyzetet. Emlékeztetett: a jelenlegi városvezetés, Karácsony Gergellyel az élen hat év alatt oda juttatta a fővárost, hogy fizetésképtelenségről, csődről kell beszélni.

"Budapest nem lehet működésképtelen. Pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények közt ne eredményezze a város működőképességének hiányát" - emelte ki Gulyás a Kormányinfón.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu