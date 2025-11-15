Szabó Zsófi elsírta magát az első Háborúellenes gyűlésen

Az első Háborúellenes gyűlésen Győrben részt vett az 1956-os hős, Büki Lajos is. Büki Lajos 19 esztendős volt, amikor részt vett a forradalomban és szabadságharcban.

Fotó: MW

Büki Lajos több, mint öt évet ült börtönben a forradalom után. 1990-ig soha senkinek nem beszélt az '56-os fájdalmairól, nem beszélhetett a börtönbüntetéséről, és nem beszélt a kivégzett barátokról.

"Ez volt az én sorsom. A tárgyalásunkra még az anyánk se jöhetett be, teljes titoktartás közben zajlott le a tízfős per. Amikor 1990-től már szabadon emlékezhettünk a múltra, közte 1956-ra, akkor tudtam beszélni arról, hogy kik vagyunk mi. Mit tettünk, amiért olyan súlyos börtönbüntetést kaptunk. Török Istvánt 28 évesen kivégezték itt Győrbe. Vér nem tapadt a kezéhez. Csupán a szellemi tevékenysége miatt mondták ki rá a halálos ítéletet."

Rákay Phillip megkérdezte: igaz, hogy a lányának is csak 1990 után, az unokája megszületésekor mesélhetett erről?

"Óvnunk kellett a gyerekeinket a múltamtól, nehogy a tanulmányai során emiatt hátrányba kerüljön. Ezért nem beszélhettem neki. Amikor elmondtam neki mindent, sírt. Sírt az egész család."

Büki Lajos története megríkatta Szabó Zsófit, aki édesapjáról is megosztott egy történetet.

A műsorvezető az édesapjáról elmesélte, egy kilencgyerekes család legkisebb fiaként született. Sokáig papnak készült és amikor gyerekként ministrált, megkérdezte az édesanyját, a harang mit mond. Akkoriban is hazudni kellett erről, így csak a szívükben tudták elvinni a történetét.