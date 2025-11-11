Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Rétvári Bence: Csak akkor tudja Magyarország elkerülni a háborút, ha az emberek kiállnak a kormány mellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 14:08
sorkötelezettségRuszin-Szendi RomuluszRétvári Bence
A sorkatonaság hihetetlenül előre tört Észak-Európában, Nyugat-Európában és sok más helyen is.
Európa egyre több országa vezetné be újra a sorkötelezettséget. Mi nem akarunk háborút, mi nem fogunk magyarokat küldeni a háborúba – írta egy, a Facebook-oldalán megosztott videójához Rétvári Bence.

RÉTVÁRI Bence
Rétvári Bence Fotó: Kovács Attila / MTI

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a videóban kiemeli, hogy a sorkatonaság hihetetlenül előre tört Észak-Európában, Nyugat-Európában és sok más helyen is. Több országban is, Baltikumtól Horvátországig már jogszabályokat fogadtak el erről.

Azt a skandináv, északi mintát követnék, hogy sorsolással döntenék el a sorkötelezettséget. Valaki bemegy a sorozó irodába és kisorsolják, hogy most tényleg be lesz-e sorozva, vagy sem. Van olyan ország, ahol nők besorolásáról is elfogadnak új jogszabályokat

– mondta Rétvári Bence, majd hozzátette:

Itt van Ruszin-Szendi Romulusz, fegyvermániás, háborúmániás, aki elmondja, hogy a háborúban óriási gazdasági lehetőségek nyílnak, ilyenkor kell a tőkét megmozgatni, mert ebből nagyon nagy profitra lehet szert tenni.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára végül mások mellett azzal zárta a videót:

Csak akkor tudja Magyarország elkerülni a háborút, ha az emberek kiállnak a kormány mellett.

