Ostobaságnak nevezte a NŐK40 programot a Tisza Párti szakértő. Mindenképp meg akarják adóztatni a nyugdíjasokat

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 09:43
Simonovits Andráskorkedvezményes nyugdíjnyugdíjkorhatár
Csökkentenék a nyugdíjak összegét.
Bors
A Nők40 program "ostoba", az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett-erről beszélt Simonovits András, tiszás nyugdíjszakértő a 24.hu egyik műsorában. Simonovits, aki az ATV egyik adásában ismerte el, hogy a Tisza Párthoz tartozik, tökéletesen reprezentálja a Tisza nyugdíjterveit: támadja a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjadót akar, sőt, még csökkentené is a nyugdíjak összegét - írta meg az ellenpont.hu.

A Nők40 program "ostoba", az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett- erről beszélt Simonovits András, Tisza-közeli nyugdíjszakértő a 24.hu podcast-jében. A közgazdász már korábban is arról nyilatkozott, hogy felszámolná a Nők40 néven ismert kedvezményes nyugdíjat, amelynek értelmében 40 évi szolgálati viszony után a nők akkor is nyugdíjba vonulhatnak, ha egyébként nem érték még el a nyugdíjkorhatárt. Amennyiben pedig valaki folytatná a munkáját a korkedvezményes nyugdíj mellett (például pedagógusok vagy egészségügyi dolgozók), azokat járulékfizetésre kényszerítené a Magyar Pétert támogató szakértő.

"az ostoba Nők40 program (…) ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném (…) a Nők40-et Nők43-ra változtatnám- jelentette ki Simonovits András a 24.hu Della című podcastjében.

A szakértő korábban elmebetegségnek nevezte a Nők40 programot, és arról beszélt, hogy az azt igénybe vevőket büntetni kellene. A beszélgetés során azt is kifejtette, hogyan képzeli ezt. Simonovits szerint ugyanis azoknak a nőknek, akik a korkedvezményes nyugdíj mellett tovább dolgoznak, járulékot kellene fizetniük munkabérük után.

Nyugdíjadót terveznek bevezetni

Mindez illeszkedik Simonovits egy másik korábbi okfejtésébe, amikor is arról beszélt, hogy nyugdíjadót kéne kivetni, hiszen a rendszer jelenleg túl bőkezű a nyugdíjasokkal ezért csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

"A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.

De hogy képzeled a visszavágást?

Relatíve. Tehát a keresetekhez képest. Van egy bűvszó: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. ezt a degressziót lehetne fokozni."

- fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász.

Simonovits korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában árulta el magát, beismerte, hogy a Tisza Párthoz tartozik, hiszen arról értekezett, hogy "előbb nyerjük meg a választást", utána jöhet a nyugdíjkorhatár emelése és a Nők40 eltörlése.

Arról is írtunk, hogy a nyugdíjadó ötlete ey régi baloldali javaslat, amelyet az MSZP-SZDSZ kormányok Horn Gyulától Bajnai Gordonig mind be akarták már vezetni.

A nyugdíj mellett dolgozók is rosszul járnának a Tiszával

Az Ellenpont egyébként nemrég írt arról, hogy milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt a nyugdíj mellett tovább dolgozókkal szemben. Az írásunkból kiderült, hogy a nyugdíj mellett jórészt oktatók és egészségügyi dolgozók folytatják munkájukat, akik jelentős adóemelésre számíthatnának a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési programja szerint. 

Akkor arról írtunk, hogy mivel a nyugdíjasok bruttó és nettó keresete közötti különbözetet kizárólag az SZJA mértéke határozza meg, így az ő esetükben az adóteher növekménye 46 százalék lenne a 22 százalékos adókulcs esetén, illetve 120 százalékos a 33 százalékos adókulcs esetén. 

 Ez azt jelenti, hogy arányaiban másfélszer, vagy akár több, mint kétszer annyi adót kellene fizetniük a nyugdíjasoknak keresetük után - írja a Ripost.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
