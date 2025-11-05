Ostobaságnak nevezte a NŐK40 programot a Tisza Párti szakértő. Mindenképp meg akarják adóztatni a nyugdíjasokat

A Nők40 program "ostoba", az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett-erről beszélt Simonovits András, tiszás nyugdíjszakértő a 24.hu egyik műsorában. Simonovits, aki az ATV egyik adásában ismerte el, hogy a Tisza Párthoz tartozik, tökéletesen reprezentálja a Tisza nyugdíjterveit: támadja a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjadót akar, sőt, még csökkentené is a nyugdíjak összegét - írta meg az ellenpont.hu.

A Nők40 program "ostoba", az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett- erről beszélt Simonovits András, Tisza-közeli nyugdíjszakértő a 24.hu podcast-jében. A közgazdász már korábban is arról nyilatkozott, hogy felszámolná a Nők40 néven ismert kedvezményes nyugdíjat, amelynek értelmében 40 évi szolgálati viszony után a nők akkor is nyugdíjba vonulhatnak, ha egyébként nem érték még el a nyugdíjkorhatárt. Amennyiben pedig valaki folytatná a munkáját a korkedvezményes nyugdíj mellett (például pedagógusok vagy egészségügyi dolgozók), azokat járulékfizetésre kényszerítené a Magyar Pétert támogató szakértő.

"az ostoba Nők40 program (…) ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném (…) a Nők40-et Nők43-ra változtatnám- jelentette ki Simonovits András a 24.hu Della című podcastjében.

A szakértő korábban elmebetegségnek nevezte a Nők40 programot, és arról beszélt, hogy az azt igénybe vevőket büntetni kellene. A beszélgetés során azt is kifejtette, hogyan képzeli ezt. Simonovits szerint ugyanis azoknak a nőknek, akik a korkedvezményes nyugdíj mellett tovább dolgoznak, járulékot kellene fizetniük munkabérük után.

Nyugdíjadót terveznek bevezetni

Mindez illeszkedik Simonovits egy másik korábbi okfejtésébe, amikor is arról beszélt, hogy nyugdíjadót kéne kivetni, hiszen a rendszer jelenleg túl bőkezű a nyugdíjasokkal ezért csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

"A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.