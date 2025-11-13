Óriási a káosz a Tisza Pártban: még mindig csak jelöltek válogatásánál tartanak

Elhagyta a Tisza Pártot Magyar Pétert egyik legismertebb támogatója, Molnár Márk Károly. A korábban rendíthetetlen Tisza Párt-aktivistaként ismert férfi a héten bejelentette: már nem tud azonosulni a párt értékrendjével, és megszakít minden kapcsolatot a mozgalommal. A posztja alatti kommentekből pedig az is kiderül, hogy a Tisza Pártban óriási a káosz, még mindig gőzerővel folyik a jelöltek bejelentése.

Már az egyik legelvakultabb tiszásnak is elege lett abból ahogy a Tisza Párt működik. Szerinte Magyar Péter kezéből kicsúsztak a dolgok

A többi Tisza szimpatizáns mérgesen reagált Molnár bejelentésére, szerintük ugyanis ezzel az őszinte kirohanással csak árt a nehéz és kellemetlen heteket megélő Tisza Pártnak. Volt olyan is, aki azzal vádolta az egykori tiszás aktivistát, hogy azért lép le a süllyedő hajóról, mert nem őt nem választották ki tiszás jelöltnek. Molnár Márk Károly azonban sietett leszögezni, hogy erről szó sincsen. Ezzel kapcsolatban azt írta:

Senki nem tudja, hogy jelölt lesz-e mert még mindig hívják be az embereket...

Molnár arról is írt alább, hogy a párt belső szerkezete szerinte nem jó irányba halad és nem arra halad, amilyen attitűdökkel elindult.

Forrás: Facebook

A legutóbbi súlyos ukrán adatszivárgási botrány után Magyar Péter bejelentette, hogy ismét elhalasztja a Tisza Párt jelöltjeinek bemutatását. Magyar ezúttal azt ígérte, hogy majd november végén fognak elpállni a nevekkel. Ez azonban a kiszivárgott információk szerint még mindig nem végleges, hiszen Molnár Márk Károly szerint még november közepén is hívják be az esetleges jelölteket. Mindezt úgy, hogy eredetileg már szeptemberre ígérte Magyar Péter a végleges jelöltek.

Forrás: Facebook

A rendszerváltás utáni legnagyobb adatszivárgási botrány

200 ezer magyar állampolgár legszemélyesebb adatai kerültek ki az internetre, és jó eséllyel az adatok már az ukrán titkosszolgálatnál is megvannak. Farkas Dezső, a párt korábbi operatív vezetője azt állítja, hogy az adatszivárgás nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem mindenkit, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal. Legyen ez webshop, hírlevél vagy éppen kérdőív. A korábbi operatív vezető szerint

Magyar Péterék feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, hogy minél nagyobb számot mutathassanak a külvilág felé.

A párt korábbi operatív igazgatója példaként említette Alföldi Róbert rendező esetét. Emlékeztetett: a Tisza-listában név szerint kereshető adatok között rengeteg olyan személy volt, aki nem regisztrált a Tisza Világ alkalmazásban, mégis onnan kerültek nyilvánosságra az adataik.