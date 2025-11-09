Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott: Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt

Történelmi találkozóra került sor Washingtonban. A magyar miniszterelnök hatodik alkalommal találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök Washingtonban a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol a megbeszélés előtti sajtótájékoztató során ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor és Donald Trump már hatszor találkoztak - Fotó: AFP

Orbán Viktor pedig hangsúlyozta: elérkezett az ideje egy új aranykornak Magyarország és az Egyesült Államok között. Hatalmas diplomáciai sikert ért el a magyar küldöttség, ami minden magyar ember életére pozitívan hat.

Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben kiemelte:

A legfontosabb dolog, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs szankció, amely az onnan érkező ellátást Magyarországon korlátozná, vagy drágábbá tenné. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.

Orbán-Trump találkozó: Orbán Viktor az ujja köré csavarta a baloldalt

Természetesen a baloldali sajtó most nagy pánikban van, hiszen egy pozitív eseményt kell nekik negatív köntösbe bújtatni. Nagyon nehezen is megy ez nekik, mert a magyarok nem hülyék, pontosan látják, hogy mi szolgálja az ő érdeküket és mi nem.

Németh Balázs zseniálisan összegyűjtötte, hogy Magyar Péter cselédsajtója miket hordott össze már a történelmi léptékű találkozót megelőzően. Érdemes elolvasni, a rosszindulat, az irigység és a gyűlölet egyvelege ez.

A Fidesz-frakció szóvivője bejegyzésében felsorolta többek között a HVG, a 444 és a Telex címeit, amelyek Trumpot és Orbán Viktort is negatív színben tüntették fel:

Trump a választási kudarctól félő Orbán utolsó reménysége (HVG)

Orbán időért megy Washingtonba, amiért drágán megfizethet Magyarország (HVG)

Nagy felhajtás, kevés eredmény: külföldi vezetők látogatásai Trump Fehér Házában (444)

Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége (444)

Benyalni Trumpnak: a hízelgés lett a diplomáciai csodafegyver (HVG)

Amerikai szenátorok szólították fel Orbánt a washingtoni találkozó előtt, hogy váljon le az orosz olajról (Telex)

Minden energiát bevetettek, hogy megpróbálják jelentékteleníteni a találkozót, lehülyézzék Trumpot, olyan képet fessenek Orbán Viktorról, mint aki kuncsorogni megy az amerikai fővárosba. Aztán este pofára estek – írta Németh Balázs.