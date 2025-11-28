Orbán Viktor megérkezett Moszkvába - videó

„Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett az orosz fővárosba. Repülőgépe leszállt a vnukovói repülőtéren” – idézte a TASZSZ jelentését a Lenta. A RIA pedig arról ír, hogy Orbán Viktor megérkezett a Kremlbe, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin elnökkel.

Orbán Viktor ma Vlagyimir Putyinnal tárgyal. / Fotó: AFP

Orbán Viktor korábban bejelentette moszkvai látogatását, amelynek során találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A politikus szerint az orosz vezetővel folytatott megbeszélés célja Magyarország zavartalan energiaellátásának biztosítása, valamint az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos békekezdeményezések megvitatása.

Az egyeztetésen orosz részről jelen lesz Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov Putyin tanácsadója és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megjegyezte, hogy a vezetők nem terveznek sajtótájékoztatót - írja a Magyar Nemzet.

November 27-én Putyin leszögezte, hogy tisztában van Orbán Viktor álláspontjával, és azt meglehetősen objektívnek tartja. Az orosz vezető szerint a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a helyszíni realitásokat látva, azok alapján alakítják ki politikai álláspontjukat.

Azért utazom Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron

– hangsúlyozta Orbán Viktor.