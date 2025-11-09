Orbán Viktor elárulta, miért nem ment Washingtonba Rogán Antal és Gulyás Gergely

Orbán Viktor Washingtonból hazafelé tartva válaszolt az újságírói kérdésekre. "Az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt" - jelentette ki a miniszterelnök a hirado.hu beszámolója szerint.

Fotó: Orbán Viktor Facebook

A portál azt írta, hogy Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban tartott találkozója után, a Budapest felé tartó repülőúton szombaton újságírói kérdésekre válaszolva a megállapodásról hangsúlyozta: ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, "szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni".

A miniszterelnök nagyon fontosnak nevezte, hogy ha Magyarországot egy spekulációs, vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. Hozzátette: "így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt, Brüsszel!".

"Így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben - ami akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené - annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség"

- fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: azt is mondhatjuk, hogy olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt.

Orbán Viktor szerint ezt majd a forint árfolyamán és később a hitelfelvételeknél is lehet látni, de a nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója már a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt. "Az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra" - jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva.

Újságírói kérdésre válaszolva pedig azt is elmondta, Rogán Antal és Gulyás Gergely miért nem tartott a csapattal.

Akkor ki van a boltban? Valakinek ott is lenni kell. Olyan nincs, hogy minden erős ember eljön

– válaszolta Orbán.