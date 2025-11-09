Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor elárulta, miért nem ment Washingtonba Rogán Antal és Gulyás Gergely

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 19:38 / FRISSÍTÉS: 2025. november 09. 19:38
Orbán Viktor megválaszolta az újságírói kérdéseket.

Orbán Viktor Washingtonból hazafelé tartva válaszolt az újságírói kérdésekre. "Az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt" - jelentette ki a miniszterelnök a hirado.hu beszámolója szerint.

Fotó: Orbán Viktor Facebook

A portál azt írta, hogy Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban tartott találkozója után, a Budapest felé tartó repülőúton szombaton újságírói kérdésekre válaszolva a megállapodásról hangsúlyozta: ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, "szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni".

A miniszterelnök nagyon fontosnak nevezte, hogy ha Magyarországot egy spekulációs, vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. Hozzátette: "így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt, Brüsszel!".

"Így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben - ami akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené - annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség"

 - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: azt is mondhatjuk, hogy olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt.

Orbán Viktor szerint ezt majd a forint árfolyamán és később a hitelfelvételeknél is lehet látni, de a nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója már a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt. "Az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra" - jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva.

Újságírói kérdésre válaszolva pedig azt is elmondta, Rogán Antal és Gulyás Gergely miért nem tartott a csapattal.

Akkor ki van a boltban? Valakinek ott is lenni kell. Olyan nincs, hogy minden erős ember eljön

– válaszolta Orbán.

 

