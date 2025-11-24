Orbán Viktor bejelentést tett

"Ma délelőtt részt veszek az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén.
Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie. A háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni" - közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
