Orbán Viktor bejelentést tett

"Ma délelőtt részt veszek az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén.

Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie. A háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni" - közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán.