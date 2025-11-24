Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán odaszúrt a baloldalnak: újra előkerült Gréczy Zsolt pénisz botránya

Gréczy Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 15:52
Parlamentbenpénisz botrány
A miniszterelnök keményen kiosztotta az ellenzéket az azonnali kérdések órájában.

A Parlamentben felszólalva Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció képviselője Nagy Feró kitüntetésének visszavonását követelte. Erre reagálva a miniszterelnök azt javasolta a baloldali képviselőnek, gondolja át még egyszer, hogy ezt a vitát ki akarják-e nyitni, „tekintettel arra, hogy 1990 után egyetlen kommunistától sem vontak vissza tudományos vagy művészeti elismerést. Nem érdemkeresztről, nem érdemrendekről van szó, hanem tudományos és művészeti díjakról”. Orbán Viktor azt mondta:

 „ha már gusztustalanságról beszél, felhívnám a figyelmet arra, hogy ön Gréczy Zsolt háta mögött ül”.

 

Orbán odaszúrt a baloldalnak: újra előkerült Gréczy Zsolt pénisz botránya

A miniszterelnök minden bizonnyal Gréczy Zsolt szexbotrányára célzott.

2019 végén hatalmas botrány robbant ki, amikor nyilvánosságra kerültek olyan intim fotók, amelyeken a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, Gréczy Zsolt volt látható meztelenül, illetve kompromittáló helyzetekben, a péniszét mutogatta, egyes képeken önkielégítés közben.

A képeket egy ismeretlen nő juttatta el több szerkesztőségnek, azt állítva, hogy a politikus kéretlenül küldte neki azokat, és ezzel zaklatta őt. A nő később újabb adag fotót is küldött, amelyek hatására a botrány gyorsan országos üggyé dagadt.

Gréczy Zsolt a híressé vált fehér kanapéján

Gréczy korábban elismerte, hogy a képeken valóban ő szerepel, de teljes mértékben tagadta, hogy zaklatott volna bárkit.

A botrány végül akkorára nőtt, hogy Gréczy végül bejelentette: lemond a parlamenti mandátumáról.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu