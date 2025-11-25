Vitályos Eszter: Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

Vitályos Eszter Facebook-posztban tudatta, hogy ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Mint írta, sok bántalmazott nő történetét hallgatta végig és újra meg újra ugyanaz a hideglelős minta rajzolódik ki.

Vitályos Eszter szerint a bántalmazó két arcot visel. A külvilág felé elbűvölő, kedves, figyelmes – a „tökéletes férj”, aki mindenkit levesz a lábáról, ám ez nagy színjáték, a négy fal között lehull az álarc.

Ott bukkan elő az igazi arca: az érzelmi és verbális bántalmazás, a fenyegetések, a megalázás, a nő önbizalmának módszeres lerombolása. A féltékenységből vagy kontrollvágyból fakadó dührohamok. Repülnek a szavak, amelyek mélyebben vágnak bármilyen eszköznél. És vannak otthonok, ahol olykor tényleg repül valami: a nadrágszíj, a könyv… vagy előkerül a konyhakés. Ha nő összeszedi erejét és elválik a bántalmazótól, akkor az elindítja a lejárató kampányt ellene.

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk: nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának – és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították.

