Az olasz rendőrség őrizetbe vett három észak-afrikai illegális bevándorlót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megerőszakoltak egy 18 éves olasz lányt a vőlegénye szeme láttára egy római közparkban - jelentette az Il Messaggero olasz hírportál.

Róma: migránsok erőszakoltak meg egy menyasszonyt a vőlegénye szeme láttára

A bestiális bűncselekmény még október végén történt, az ügy részleteit azonban csak most hozták nyilvánosságra a hatóságok. A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozatok egy római közpark, a Parco di Tor Tre Teste mellett parkoltak az autójukkal, amikor a támadok odaléptek a járműhöz, betörték az ablakát, majd kirángatták a 24 éves férfi sofőrt és a 18 éves női utasát. Az ő nevüket nem hozták nyilvánosságra, annyi viszont tudni lehet róluk, hogy egy frissen jegyben járó olasz párról van szó.

Úgy tudni, a támadás rablásnak indult, majd az események hamar eszkalálódtak. A migránsok a férfit földre kényszerítették, és lefogva tartották, miközben a lányt a helyszínen több elkövető megerőszakolta. A fiú sem fizikailag, sem kommunikációs eszközzel nem tudott segítséget kérni, mivel a támadók elvették a telefonját, és folyamatos fizikai fenyegetéssel tartották vissza a beavatkozástól.

Az erőszakos bűncselekmény után a pár értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig nagy erőkkel nyomozást indított. Ezt követően az áldozatokat kórházba szállították, ahol fizikai és pszichológiai ellátásban részesültek.

A helyszínen rögzített nyomok, a környéken elhelyezett térfigyelő kamerák felvételei, valamint az áldozatok tanúvallomásai alapján a rendőrség hamar azonosította a feltételezett elkövetőket. Közülük kettőt Rómában, harmadik társukat pedig Velencében fogták el. A sajtóban megjelent információk szerint mindannyian észak-afrikai illegális bevándorlók, de a pontos származási országukat nem ismertették..

A nyomozás továbbra is folyamatban van, mivel a rendőrség vizsgálja, hogy a jelenleg őrizetben lévő személyek mellett mások is részt vettek-e a bűncselekmény előkészítésében vagy végrehajtásában.

A bűncselekmény helyszínén élők szerint a park bizonyos részei régóta problémás területnek számítanak, különösen sötétedés után, és a mostani eset ismételten rávilágított a helyszín közbiztonsági kockázataira.