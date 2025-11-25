Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Róma: migránsok erőszakoltak meg egy menyasszonyt a vőlegénye szeme láttára

nemi erőszak
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 19:02
illegális migrációmennyasszonymigránsRóma
A bestiális bűncselekmény rablásnak indult, majd az események hamar eszkalálódtak.
Bors
A szerző cikkei

Az olasz rendőrség őrizetbe vett három észak-afrikai illegális bevándorlót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megerőszakoltak egy 18 éves olasz lányt a vőlegénye szeme láttára egy római közparkban - jelentette az Il Messaggero olasz hírportál.

Róma: migránsok erőszakoltak meg egy menyasszonyt a vőlegénye szeme láttára

A bestiális bűncselekmény még október végén történt, az ügy részleteit azonban csak most hozták nyilvánosságra a hatóságok. A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozatok egy római közpark, a Parco di Tor Tre Teste mellett parkoltak az autójukkal, amikor a támadok odaléptek a járműhöz, betörték az ablakát, majd kirángatták a 24 éves férfi sofőrt és a 18 éves női utasát. Az ő nevüket nem hozták nyilvánosságra, annyi viszont tudni lehet róluk, hogy egy frissen jegyben járó olasz párról van szó. 

Úgy tudni, a támadás rablásnak indult, majd az események hamar eszkalálódtak. A migránsok a férfit földre kényszerítették, és lefogva tartották, miközben a lányt a helyszínen több elkövető megerőszakolta. A fiú sem fizikailag, sem kommunikációs eszközzel nem tudott segítséget kérni, mivel a támadók elvették a telefonját, és folyamatos fizikai fenyegetéssel tartották vissza a beavatkozástól.

Az erőszakos bűncselekmény után a pár értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig nagy erőkkel nyomozást indított. Ezt követően az áldozatokat kórházba szállították, ahol fizikai és pszichológiai ellátásban részesültek.

A helyszínen rögzített nyomok, a környéken elhelyezett térfigyelő kamerák felvételei, valamint az áldozatok tanúvallomásai alapján a rendőrség hamar azonosította a feltételezett elkövetőket. Közülük kettőt Rómában, harmadik társukat pedig Velencében fogták el. A sajtóban megjelent információk szerint mindannyian észak-afrikai illegális bevándorlók, de a pontos származási országukat nem ismertették..

A nyomozás továbbra is folyamatban van, mivel a rendőrség vizsgálja, hogy a jelenleg őrizetben lévő személyek mellett mások is részt vettek-e a bűncselekmény előkészítésében vagy végrehajtásában. 

A bűncselekmény helyszínén élők szerint a park bizonyos részei régóta problémás területnek számítanak, különösen sötétedés után, és a mostani eset ismételten rávilágított a helyszín közbiztonsági kockázataira.

Az ügy heves társadalmi és politikai reakciókat váltott ki Olaszországban. Többen sürgették a közterületi rendfenntartás megerősítését, illetve azt, hogy a hatóságok fokozott figyelmet fordítsanak a városi parkok éjszakai ellenőrzésére. A fővárosi vezetés hangsúlyozta, hogy a támadás „különösen súlyos és elfogadhatatlan” bűncselekmény, és minden szükséges erőt a nyomozásra és az elkövetők felelősségre vonására fordítanak. 

A közvélemény és a média is kiemelten foglalkozik az esettel, amely újra napirendre tette a nők elleni erőszak elleni intézkedések fontosságát, az illegális migránsok kitoloncolásának fontosságát, valamint a városi biztonság kérdését - írja a Ripost

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu