Megfutamodott Magyar Péter: kudarcba fulladt az országjárás egyik állomása

„Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén, és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba” – mondta a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza-szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó tag. Az informátor állítása szerint helyiek alig voltak a fórumon, ezen pedig még Magyar Péter is megdöbbent.
Gyakorlatilag teljesen sikertelen volt az újabb országjárás első állomása, ezt maga Magyar Péter is kénytelen volt belátni
– tette hozzá.
A forrás állítása szerint a helyi Tisza-szigetek eddig teljes kudarcot vallottak, az esemény szervezése és a mozgósítás pedig nem sikerült nekik önállóan. Véleménye szerint az eset arculcsapás lehetett Magyar Péternek, aki ezek után betegségre hivatkozva gyorsan „eltűnt a nyilvánosság elől”. A politikus lényegében megúszta ezzel az utcafórumot – emelte ki az informátor. Hozzátette, mindeközben a Tisza elnöksége lázas ötletelést folytat, hogy miként lehetne kibillenteni a pártot a jelenlegi „lehetetlen helyzetből”.
Nyilvánvaló, hogy egy-két esettől eltekintve, nem lehet még hónapokig kocsikázó budapesti tiszásokra alapozni a kampányt
– tette hozzá az informátor.
