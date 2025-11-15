Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kocsis Máté: A kormánypárt ellenzi a háborút, a Tisza Párt nem

Kocsis Máté
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 11:27
Tisza PártHáborúellenes Gyűlés
Az első Háborúellenes gyűlésen Kocsis Máté is részt vesz.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az első Háborúellenes gyűlésen elmondta, az a legfontosabb üzenete a háborúellenes gyűlésnek, hogy a háborúellenes emberek megmutassák az erejüket és az akaratukat.

 

"Minden ilyen esemény, amit közösségépítésre is felhasználunk, arra is lehetőséget ad, hogy a politikát is "csináljuk". Egy olyan nemzetközi helyzetben vagyunk, ahol a háború és a háborúellenes vita magas fokon zajlik egész Európában, sőt a világon is. Magyarországon egyszerű a helyzet: a kormánypárt ellenzi a háborút, és nem hajlandó semmiféle módon közelebb tolni a kontinenst hozzá, a politikai kihívóink: a Tisza Párt és a DK pedig támogatják, az európai háborúpárti elitnek a bábjai. Ezt a kérdést kell a magyaroknak a következő hónapokban eldönteni."

Kocsis Máté minden háborúellenes gyűlésen részt fog venni. Szerinte fontos, hogy minél több embernek tudják eljuttatni az üzenetet. A frakcióvezető véleménye szerint az emberek többsége a háborúellenességgel ért egyet. "De az ellenfél nem alszik, sunyi politikai módszerekkel megpróbálja az embereket befolyásolni. Ez egy brüsszeli kreálmány. A politikai ellenfeleink Brüsszelből finanszírozottak. De ez nem kell, hogy bárkit eltántorítson. A választást Magyarországon kell megnyerni. A magyar érdek az, amit a kormánypárt képvisel."

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu