Kocsis Máté: A kormánypárt ellenzi a háborút, a Tisza Párt nem

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az első Háborúellenes gyűlésen elmondta, az a legfontosabb üzenete a háborúellenes gyűlésnek, hogy a háborúellenes emberek megmutassák az erejüket és az akaratukat.

"Minden ilyen esemény, amit közösségépítésre is felhasználunk, arra is lehetőséget ad, hogy a politikát is "csináljuk". Egy olyan nemzetközi helyzetben vagyunk, ahol a háború és a háborúellenes vita magas fokon zajlik egész Európában, sőt a világon is. Magyarországon egyszerű a helyzet: a kormánypárt ellenzi a háborút, és nem hajlandó semmiféle módon közelebb tolni a kontinenst hozzá, a politikai kihívóink: a Tisza Párt és a DK pedig támogatják, az európai háborúpárti elitnek a bábjai. Ezt a kérdést kell a magyaroknak a következő hónapokban eldönteni."

Kocsis Máté minden háborúellenes gyűlésen részt fog venni. Szerinte fontos, hogy minél több embernek tudják eljuttatni az üzenetet. A frakcióvezető véleménye szerint az emberek többsége a háborúellenességgel ért egyet. "De az ellenfél nem alszik, sunyi politikai módszerekkel megpróbálja az embereket befolyásolni. Ez egy brüsszeli kreálmány. A politikai ellenfeleink Brüsszelből finanszírozottak. De ez nem kell, hogy bárkit eltántorítson. A választást Magyarországon kell megnyerni. A magyar érdek az, amit a kormánypárt képvisel."