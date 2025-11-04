Kemény üzenetet küldött Orbán Viktor: 1956 nem volt hiába!

Az október 23-i ünnepi műsor során is elhangzott, hogy nem szabad elfelejtenünk november 4-ét se. A napot, amely a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma.

"Az ötvenhatosok megtették Magyarországon, amit tudtak. Tehát most gondolkozzatok, hogy amire ők feláldozták az életüket, az hiába volt, vagy nem."