Kemény üzenetet küldött Orbán Viktor: 1956 nem volt hiába!

Az október 23-i ünnepi műsor során is elhangzott, hogy nem szabad elfelejtenünk november 4-ét se. A napot, amely a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma.
"Az ötvenhatosok megtették Magyarországon, amit tudtak. Tehát most gondolkozzatok, hogy amire ők feláldozták az életüket, az hiába volt, vagy nem."
