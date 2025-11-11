„Minden fel lett jegyezve” – kiderült, mikor ad interjút Orbán Viktor Rónai Egonnak

Ahogy a Bors már beszámolt, Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak. A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott:

Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal.

Orbán Viktor legfrissebb bejegyzésében pedig már azt is elárulta, hogy mikor és hol lesz látható a beszélgetés:

Minden fel lett jegyezve. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a Youtube-on. Nem piskóta

- fogalmazott a bejegyzéshez a kormányfő, amelyhez egy fotót is megosztott.