„Minden fel lett jegyezve” – kiderült, mikor ad interjút Orbán Viktor Rónai Egonnak

Ahogy a Bors már beszámolt, Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak. A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott:
Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal.
Orbán Viktor legfrissebb bejegyzésében pedig már azt is elárulta, hogy mikor és hol lesz látható a beszélgetés:
Minden fel lett jegyezve. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a Youtube-on. Nem piskóta
- fogalmazott a bejegyzéshez a kormányfő, amelyhez egy fotót is megosztott.
