"Győrben egy Tisza buzgár is felütheti a fejét, de nyugalom, rohamosan apad"

Háborúellenes gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 11:49
Rákay PhillipGyőr
Rákay Phillip az első Háborúellenes gyűlésen elárulta, miért éppen Győrben kezdődik az országjárás.

Rákay Phillip Szabó Zsófival az első Háborúellenes gyűlés házigazdái. Phillip elmondta, tartozik egy vallomással is, meg kell magyarázni, miért éppen Győr a Háborúellenes gyűlés országjárásának első állomása.

 

Ahogy a műsorvezető-producer elmondta, szívéhez közel áll a város, főleg a barokk belvárosa, de Győr maga a találkozások városa. A Rába, a Rábca és a Mosoni-Duna is "itt ad egymásnak randevút".

"Furcsa dolog történik ma, mert a vízállásjelentők szerint egy egészen érdekes jelenségre kaphatja majd fel a fejét délután Győr, a belvárosban valami Tisza buzgár fog előtörni... Hallgatva a szakembereket, mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy rohamosan apad" - tette hozzá.

