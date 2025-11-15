"Győrben egy Tisza buzgár is felütheti a fejét, de nyugalom, rohamosan apad"

Rákay Phillip Szabó Zsófival az első Háborúellenes gyűlés házigazdái. Phillip elmondta, tartozik egy vallomással is, meg kell magyarázni, miért éppen Győr a Háborúellenes gyűlés országjárásának első állomása.

Ahogy a műsorvezető-producer elmondta, szívéhez közel áll a város, főleg a barokk belvárosa, de Győr maga a találkozások városa. A Rába, a Rábca és a Mosoni-Duna is "itt ad egymásnak randevút".

"Furcsa dolog történik ma, mert a vízállásjelentők szerint egy egészen érdekes jelenségre kaphatja majd fel a fejét délután Győr, a belvárosban valami Tisza buzgár fog előtörni... Hallgatva a szakembereket, mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy rohamosan apad" - tette hozzá.