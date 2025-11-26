Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Fontos határidőre figyelmeztet Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 09:49
adóemelésnemzeti konzultáció
Még négy napig lehet kitölteni a nemzeti konzultációt.

A nemzeti konzultációs kérdőív nemcsak papíron, hanem digitálisan is elérhető. A digitális kitöltési lehetőség gyorsasága és kényelme vonzó alternatíva azok számára, akik nem akarják vagy nem tudják postai úton visszaküldeni a konzultációs ívet. 

Orbán Viktor most figyelmeztet, hogy már csak 4 napig lehet kitölteni a nemzeti konzultációt. Az online kitöltést itt tudod megtenni - kattints ide.

