Fontos határidőre figyelmeztet Orbán Viktor

A nemzeti konzultációs kérdőív nemcsak papíron, hanem digitálisan is elérhető. A digitális kitöltési lehetőség gyorsasága és kényelme vonzó alternatíva azok számára, akik nem akarják vagy nem tudják postai úton visszaküldeni a konzultációs ívet.

Orbán Viktor most figyelmeztet, hogy már csak 4 napig lehet kitölteni a nemzeti konzultációt. Az online kitöltést itt tudod megtenni - kattints ide.