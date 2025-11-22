Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Emmanuel Macron azt ígérte a Magyar Nemzetnek, elmondja, mit gondol az ukrán korrupcióról

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 17:31
ukrajnaMagyar nemzetvideókorrupció
Emmanuel Macront a G20-csúcson kérdezte a Magyar Nemzet.
Johannesburgban, a G20-csúcs plenáris ülése után, a kétoldalú találkozók során arról kérdezte a Magyar Nemzet a francia elnököt,  hogy mit gondol az ukrán korrupcióról. Emmanuel Macron a kérdésre ugyan nem válaszolt, azonban azt ígérte, sajtótájékoztatóján felel majd a lap kérdésére. 

A világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton kezdődött meg a dél-afrikai Johannesburgban. A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. Az eseményen az Európai Unió is képviselteti magát, Emmanuel Macron mellett Ursula von der Leyen és Friedrich Merz is jelen van a találkozón - írja a lap. 

