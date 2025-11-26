Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Belerokkannának a kis- és középvállalkozók a Tisza Párt megszorító csomagjába

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 14:03
Magyar PéterTisza-adó
Magyar Péterék jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit. Sokkal több adót kellene fizetniük.

Bár a Tisza Párt vezetői mindent megtettek, hogy csak a választások után derüljenek ki a gazdasági terveik, az Indexnek mégis sikerült megszereznie Magyar Péterék valódi programját. A baloldali politikán alapuló megszorító csomag súlyos terheket róna az emberekre, illetve a kis- és középvállalkozóknak egyaránt. 

Magyar Péter
Magyar Péter
Fotó: MATE KRISZTIAN

A Tisza Párt gazdasági programja a társasági adózás teljes rendszerét átalakítaná: progresszív adókulcsokat vezetnének be, ami a kis- és középvállalkozások számára érezhető adótehernövekedést hozna. A jelenlegi 9 százalékos egységes kulcs helyett a kkv-k 13,5 és 18 százalékos, a nagyvállalatok 21,5 százalékos, a multinacionális cégek pedig 25 százalékos kulccsal adóznának.

A kedvezményes KIVA-rendszerből a legtöbb kkv kiesne. Az új plafon évi 150 millió forintos árbevétel és legfeljebb tíz fő alkalmazotti létszám lenne, vagyis csak a mikrovállalkozások maradnának jogosultak. A társasági adókedvezményeket szinte teljeskörűen megszüntetnék. Egyetlen kivétel maradna: a fejlesztési adókedvezmény, amely azonban a kkv-knál jelentősen szűkülne. A kisvállalkozásoknál 25 százalékkal, a középvállalkozásoknál 50 százalékkal vágnák vissza a kedvezmény mértékét.

A Tisza programtervezete radikálisan nyúlna bele a magyar kisvállalkozók mindennapjaiba

Teljesen eltörölnék az ekhót. A kedvezményes adózást biztosító ekho kivezetésével több tízezer kreatív ipari szereplő, újságíró, művész és sportszakember kerülne át az átalány- vagy tételes adózás szigorúbb rendszerébe. A KATA pedig csak egy szűk kör – diákok és nyugdíjasok – számára lenne elérhető.

A program ennél is tovább megy: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorlatilag teljesen átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól, és mindenkire kiterjesztenék a kötelező, valós idejű ellenőrzést biztosító Digitális Munkavállalói Kártyát (DMK). Ez a rendszer a leírás alapján úgy működne, mint egy digitális kapuőr: folyamatosan figyelné a munkavégzés és a jövedelmek minden részletét.

 

