"Árad a Tisza-adó!" - így csapott le a népszerű zenész Magyar Péterék őrült ötletére

"Árad a Tisza-adó! Jön Peti, a megszorító! A kezében súlyos csomag, elveszi a vagyonodat!" - hallható a Wellor nevű népszerű internetes zenész legújabb dalának refrénjében. A zene apropójaként a frissen kiszivárgott tiszás megszorító csomag szolgál. Kiderült ugyanis, hogy a Tisza Párt a választások után egy ízig-vérig baloldali megszorító csomaggal állna elő.

A program egyik legsokkolóbb és legszürreálisabb pontja, hogy Magyar Péterék eb- és macskaadót vetnének ki, ami házikedvencenként évi 18 ezer forint kiadást jelentene a gazdiknak. Ráadusul a kutya- és macskaeledelekre is plusz adókat tenne a Tisza Párt. Wellor erről rappel a dalban:

Adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát. Nem lesz itt ám kutyafalka, menhelyre a drága macska! Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat, ebenként majd lesz egy húszas, ha nem tetszik, nehogy ugass!

A titokzatos előadó rendszeresen megnyilvánul a dalain keresztül közéleti témákban, így a Tisza Párt botrányos jelöltállítása és Ruszin-Szendi fegyvermániája is megihlette korábban.

A Cicaadó című dal itt hallgatható meg: