A tiszások negyede nem kedveli Magyar Pétert

Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél – derül ki a Real-Pr 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából. A Tisza Párt szavazóinak egynegyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel.
A Tisza szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét,
a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött.
A felmérés szerint a teljes lakosság körében Orbán Viktor 43 százalék számára szimpatikus, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben (32 százalék) tartják szimpatikusnak.
Elutasítottságban fordított a helyzet, a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele (48 százalék) elutasítja,
a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék.
Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője.
A Fidesz táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű (95 százalék) Orbán Viktor népszerűsége, sőt a kormánypártiakon túl is nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre.
Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége: 36–36 százalék, a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára.
A közvélemény-kutatás rámutat:
Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket,
a vidéki Magyarország fele elutasítja, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele. Így az sem meglepő, hogy vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tisza-elnöknél, 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel.
