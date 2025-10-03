"Zsolti bácsis" álhír: félőrült szektavezér találta ki, aki magát Jézus illatának tartja

A Tisza Párt aktivistájaként is tevékenykedik Látó János a hírhedt "álprédikátor", az álhírbotrány egyik kulcsszereplője! Ő fogalmazta meg először ugyanis a Semjén Zsoltot megrágalmazó alaptalan állításokat. Tőle vett át minden a rágalmakat terjesztő Juhász Péter.
Látó rendszeresen tudósít a Tisza Párttal kapcsolatos eseményekről, és szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat. Magyar Péter bejegyzéseit is gyakran közli újra. A Facebook-falán rendszeresen tűnnek fel a Tisza házi médiájának, a Kontroll.hu-nak az anyagai, ahogy előszeretettel osztja meg a Magyar Péter projektje felett a kezdetektől fogva bábáskodó Kéri László megszólalásait is - írta meg a Magyar Nemzet.
Az álhírbotrány elsődleges célpontjává vált Semjén Zsoltról is számos rágalmaz közölt, méghozzá elsőként.
Látó János YouTube-videói, a Facebook-oldala is komoly mentális problémákról árulkodik. Így például rendszeresen oszt meg kicsavart bibliai vonatkozású szövegeket, mint amilyen „A Jézabelnek örök harca van Isten szolgáival!!!! És a férfi nemmel!”.
Egy bejegyzésben pedig arra szólította fel követőit, hogy imádkozzanak esőért „Jézus drága nevében”, majd amikor végül lehullt a csapadék, azt részben a saját közbenjárásának tulajdonította: „A legfontosabb feladatunk!! Közbenjárni az országunkért!!! Lett eső is!!”, valamint „Emlékszel???? Imátkoztunk (sic!) esőért!!!! Köszönjük Atyánk!”
Még a cukorbetegség kezelésére is megosztott egy tippet Látó János, amivel komoly egészségügyi kockázatnak tette ki azokat, akik esetleg követték az ajánlását. „Kedves mindenki!!!! Évekig 10 felett volt a cukrom!!! 4 hónapja iszom fekete berkenyét, napi fél decit… 5,5 a cukrom!!!! 0 gyógyszer!!!!” – írta a férfi.
Megjegyzendő: ha valakinek több évig folyamatosan 10-es feletti a vércukorszintje, annak súlyos egészségügyi következményei lehetnek, ilyen például nagy a mentális leépülés kockázata.
Mint ismert, a nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak komoly lendületet adott az a videó, amelyet közel két héttel ezelőtt osztott meg Juhász Péter a saját YouTube-csatornáján. Ebben egy Lajosként, álnéven bemutatott férfi elmesélte a kitalált ózdi történetet „Zsolt bácsiról”.
Csütörtökön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közölte: Juhász és Látó János hozta létre közösen „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására. Aztán – a Magyar Nemzet kérdései elől elmenekülő – Juhász a Partizán műsorában el is ismerte, hogy valóban Látó János volt a videójában Lajosként bemutatott férfi.
Tizenhárom évig démoni hatás alatt állt, néha kínaiul beszél, sátáni seregek támadnak rá, emellett imával gyógyítja a rákot, Jézus illatát érzik rajta az emberek és erős nőgyűlölet dolgozik benne – így foglalta össze a Magyar Nemzet mindazt, amit Lajos, valódi nevén Látó János online prédikációiból leszűrt.. Az álhírbotrány egyik főszereplőjét bemutató, megdöbbentő részletekkel teli terjedelmes összeállításukat itt olvashatják el.
beszélt arról is, hogy az ő és felesége is kínaiul kezdett beszélni, pedig nem is ismerik a nyelvet. Látó János ezt mondta: „Volt olyan, hogy egy órát is szóltam nyelveken. Sose felejtem el, amikor elkezdtem kínaiul nyelveken szólni, s sírtam, képzeljétek el, sírtam. Ez olyan ’87-ben lehetett, térdepeltem és sírva könyörögtem, és egy nagyon furcsa nyelven, szerintem kínaiul, vagy nem tudom, milyen nyelven, de valamilyen nagyon érdekes nyelven szóltam, és tudtam, hogy én könyörgök és közbenjárok emberekért.” Felesége is hasonlóan járt: egyszer felhívta Látót és elmesélte neki, hogy elkezdett a nyelve peregni. – Annyira pereg azóta is a nyelvem, egyfolytában szólok nyelveken, oszt tele van az egész lakás Isten jelenlétével – mondta a felesége, amit a nő jónak ítélt.
Nem kevésbé meghökkentő az a videórészlet, amelyben Látó János azt részletezte, hogy volt idő, amikor kiállt az utcára prédikálni, de nem akárhogy. – Keményen adtam az embereknek – mondta, majd arról beszélt, hogy egyvalaki megtért, akivel az utcán veszekedett. De Látó nem csak térített, gyógyított is – legalábbis saját elmondása szerint. Egy úgynevezett prédikációja hatására például meggyógyult egy nő válla, és még a rögzítő platinadarab is eltűnt a testrészből. Aztán egy másik nőről beszélt, aki agysorvadásban szenvedett, de imádkoztak érte, és még az elsorvadt rész is visszanőtt. A csodálatos esetek sora még nem ért véget – legalábbis az online tanításban: pálinkafőzésen egy cigány asszonyért imádkozott, és a nő meggyógyult a rákból.
Volt rá példa, hogy videóiban Látó János súlyos megjegyzéseket tett a cigányokra és a feketékre, a nők kapcsán pedig szinte állandó Jézabelt emlegeti. Jézabel bibliai személy: Izrael királynéja volt, akit negatív példaként tartanak számon, mert bálványimádást és erkölcstelenséget terjesztett, így a neve azóta is a romlottság és a csábító gonoszság jelképe. Egy alkalommal Látó így fogalmazott: „Állandóan fájt a tarkóm, a hátam, egyszer majdnem el is ájultam, a halálomon voltam majdnem két óra hosszáig. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a Jézabel – ez a Gézabel –, mert ez a Jézabel gonosz angyal, az Antikrisztus szelleme. Ezek nem démonok, hanem ezek gyilkos gonosz szellemlények.”
Máskor az fejtegette, hogy azoknak a nőknek, akik azt állítják, látták Jézust, elférne egy nyakleves a nyakán.
– Hazudik, különösen, ha nő az, ha cigány asszony – fakadt ki emelt hangon. Beszélt arról is, hogy manapság sok a férfias nő, példaként pedig a sok évvel ezelőtti Xéna című filmsorozat főszereplőjét hozta fel. Majd részletezte, hogy Isten előtt a férfi az első és utána jön a nő.
Máskor szelídebb húrokat pengetett, de gondolatmenete szintén beszédes. Önmagáról szólva ezt mondta:
Többször volt olyan, hogy elmentem valahova, és megkérdezték, hogy milyen parfümöt használok, mert érdekes módon valamilyen nagyon kellemes, finom illat vett körül. És tudjátok ez Krisztus Jézus jó illata. És szólt hozzám, igen, Isten, hogy azt akarja, hogy én újra egy jó illat legyek. Jó illat legyek a munkahelyemen, jó illat legyek a gyülekezetben, de nem járok gyülekezetbe, jó illat legyek a családomban.
Látó megosztotta online követőivel gondolatait az ördögről és az Antikrisztusról is. „Képzeljétek el, mindenből ki akart engem fosztani az ördög. Az önkormányzat hozott egy olyan rendeletet, mely teljesen tönkre akarta tenni az életemet. Imádkoztam, böjtöltem. Hetekig minden reggel, meg reggeltől délig, meg volt, hogy egész nap böjtöltem. Olyan szellemi konfliktus jött. Tudjátok, az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon, raboljon. Minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Olyan sötét sátáni sereg jött ellenem, hogy csak úgy tudtam kibírni, ha böjtölök, nyelveken szólok, dicsérem az Urat, imádkozom.”
Máskor pedig arról beszélt: a Szent Szellemtől úgy tudja, hogy még az életünkben megtörténik az Antikrisztus eljövetele. A témát jobban kibontva megemlítette, hogy az egyik legnagyobb Antikrisztus a római pápa. S kitért arra is, hogy felfogása szerint a legfőbb Antikrisztus egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik.
Csütörtökön megjelent egy videóinterjú a HVG online felületén Juhász Péterrel. A volt baloldali politikus kijelentette, teljesen hiteles forrásnak tartja Látó Jánost az álhírbotrány és a teljesen alpatalan rágalmak kitalálóját.
