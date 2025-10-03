"Zsolti bácsis" álhír: félőrült szektavezér találta ki, aki magát Jézus illatának tartja

A Tisza Párt aktivistájaként is tevékenykedik Látó János a hírhedt "álprédikátor", az álhírbotrány egyik kulcsszereplője! Ő fogalmazta meg először ugyanis a Semjén Zsoltot megrágalmazó alaptalan állításokat. Tőle vett át minden a rágalmakat terjesztő Juhász Péter.

Fotó: MN montázs

Látó rendszeresen tudósít a Tisza Párttal kapcsolatos eseményekről, és szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat. Magyar Péter bejegyzéseit is gyakran közli újra. A Facebook-falán rendszeresen tűnnek fel a Tisza házi médiájának, a Kontroll.hu-nak az anyagai, ahogy előszeretettel osztja meg a Magyar Péter projektje felett a kezdetektől fogva bábáskodó Kéri László megszólalásait is - írta meg a Magyar Nemzet.

Az álhírbotrányról is rendszeresen posztolt

Az álhírbotrány elsődleges célpontjává vált Semjén Zsoltról is számos rágalmaz közölt, méghozzá elsőként.

Látó János YouTube-videói, a Facebook-oldala is komoly mentális problémákról árulkodik. Így például rendszeresen oszt meg kicsavart bibliai vonatkozású szövegeket, mint amilyen „A Jézabelnek örök harca van Isten szolgáival!!!! És a férfi nemmel!”.

Egy bejegyzésben pedig arra szólította fel követőit, hogy imádkozzanak esőért „Jézus drága nevében”, majd amikor végül lehullt a csapadék, azt részben a saját közbenjárásának tulajdonította: „A legfontosabb feladatunk!! Közbenjárni az országunkért!!! Lett eső is!!”, valamint „Emlékszel???? Imátkoztunk (sic!) esőért!!!! Köszönjük Atyánk!”

Életveszélyes tanács

Még a cukorbetegség kezelésére is megosztott egy tippet Látó János, amivel komoly egészségügyi kockázatnak tette ki azokat, akik esetleg követték az ajánlását. „Kedves mindenki!!!! Évekig 10 felett volt a cukrom!!! 4 hónapja iszom fekete berkenyét, napi fél decit… 5,5 a cukrom!!!! 0 gyógyszer!!!!” – írta a férfi.

Megjegyzendő: ha valakinek több évig folyamatosan 10-es feletti a vércukorszintje, annak súlyos egészségügyi következményei lehetnek, ilyen például nagy a mentális leépülés kockázata.

Lajosból János

Mint ismert, a nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak komoly lendületet adott az a videó, amelyet közel két héttel ezelőtt osztott meg Juhász Péter a saját YouTube-csatornáján. Ebben egy Lajosként, álnéven bemutatott férfi elmesélte a kitalált ózdi történetet „Zsolt bácsiról”.

Csütörtökön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közölte: Juhász és Látó János hozta létre közösen „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására. Aztán – a Magyar Nemzet kérdései elől elmenekülő – Juhász a Partizán műsorában el is ismerte, hogy valóban Látó János volt a videójában Lajosként bemutatott férfi.

Eszeveszett prédikációk

Tizenhárom évig démoni hatás alatt állt, néha kínaiul beszél, sátáni seregek támadnak rá, emellett imával gyógyítja a rákot, Jézus illatát érzik rajta az emberek és erős nőgyűlölet dolgozik benne – így foglalta össze a Magyar Nemzet mindazt, amit Lajos, valódi nevén Látó János online prédikációiból leszűrt.. Az álhírbotrány egyik főszereplőjét bemutató, megdöbbentő részletekkel teli terjedelmes összeállításukat itt olvashatják el.