A magyarok elutasítják Ruszin-Szendi fegyverviselését

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 08:20
Magyar PéterTisza Párt
A felnőtt népesség többsége egyetért azzal, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, mert a Tisza Párt politikusa több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. Még ennél is többen, a választókorúak közel kétharmada utasítja el, hogy politikus fegyvert hordjon közéleti rendezvényen – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter pártjának szakértője több nyilvános politikai rendezvényen is lőfegyverrel lépett színpadra, amely a hatályos magyar jogszabályok által tiltott cselekmény. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a volt vezérkari főnök beismerését követően pedig a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét. A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában arra volt kíváncsi, hogy miként vélekednek a magyarok ezekről az eseményekről.

Fotó: Nézőpont Intézet

A kutatás eredményei szerint a felnőtt népesség 65 százaléka, azaz közel kétharmada szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyvert viseljen egy közéleti rendezvényen, és mindössze a választókorúak 29 százaléka hunyna szemet ilyen esetben.

Fotó: Nézőpont Intézet

Ezen adat ismeretében nem tűnik meglepőnek, hogy a magyarok abszolút többsége (51 százalék) helyesli a hatóságok intézkedését, amellyel visszavonták a Tisza Párt politikusának fegyverviselési engedélyét, miközben 42 százaléknyian helytelenítik a döntést.

A Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető legutóbbi, ezúttal fegyverviselési ügy láthatóan a legtöbb magyar választóhoz eljutott és véleményt is formáltak a történtekről, mert csupán 6, illetve 7 százalékuk nem tudott vagy akart válaszolnia a fenti kérdésekre.

 

