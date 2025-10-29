Pánik a Karmelitában! Eltűnt a nemzeti konzultáció

A héten befejeződik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, így minden magyar állampolgár megkapja a lehetőséget arra, hogy véleményt nyilvánítson Brüsszel háborús terveiről.
Orbán Viktor irodájába is megérkezett a levél, és meg is kérdezték tőle, kitöltötte-e már. A miniszterelnök szerette volna, de.... Először nem találták meg a papírt, amin ikszelni kellene. Miután meglett, Orbán Viktor természetesen kitöltötte, sőt, még egy kiegészítést is tett.
Ugyanis időközben kiderült, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülésekor nyugdíjadót is bevezetne, ezt pedig Orbán Viktor kategorikusan ellenzi. Mindezt kézzel rá is írta a nemzeti konzultációra.
Orbán Viktor korábban tett ki egy posztot a nemzeti konzultációról, amely mellé azt írta: konzultáció extrákkal. Így már értelmet nyert, mi az extra.
