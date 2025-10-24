BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Orbán Viktor véleményt mondott az uniós szankciókról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 08:28
szankciós csomagBrüsszel
A magyar miniszterelnök az uniós csúcsot követően nyilatkozott a sajtó képviselőinek Brüsszelben.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor csütörtökön az Európai Tanács ülésén vett részt Brüsszelben. A kormányfő az egyeztetést követően a Magyar Nemzet újságírójának kérdésére is válaszolt. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor miniszterelnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Ami a szankciós csomagot illeti, hosszú hetekig tartó tárgyalások előzték meg. Mindent kivettünk belőle, ami rossz volt Magyarországnak. Ez egy olyan szankciós csomag, amely bár folytatja a szankciós politikát, amely gyökerében elhibázott, de ez a csomag Magyarországot nem érinti negatívan. Mindig úgy tárgyalunk, hogyha lesznek is új szankciós csomagok, azok Magyarországra ne gyakoroljanak negatív hatást.

A kormányfő szerint ami az alaphelyzetet illeti, mintegy húsz-harmincmilliárd euró között van az az összeg, amit a magyar gazdaság eddig elbukott a háborún. Szavai szerint ebből világosan következik, hogy minden magyar családnak, minden magyar kis- és középvállalkozónak az az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen.

A pénz ne menjen Ukrajnába, s a magyar gazdaságot meg az unió többi gazdaságát ne blokkolják a szankciók. Ez egy zsebkérdés

 – tette hozzá.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Brüsszelben hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba. – Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével – fogalmazott a kormányfő.

