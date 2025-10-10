Orbán Viktor: Nyakig itt van az ukrán titkosszolgálat

Mint ahogy arról korábban a Ripost is beszámolt, a Tisza párt, Tisza Világ applikációjából csaknem 20 ezer felhasználó adata szivárgott ki. Miután az alkalmazást ukrán fejlesztők hozták létre, így az sem zárható ki, hogy ezek a személyes adatok már az ukránoknál vannak. Ennek kockázatáról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor világosan kimondta: a Tisza párt ukránbarát. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az ukránok teljesen beépültek a magyar szellemi életbe

Orbán Viktor az interjú során elmondta, hogy nyakig itt van hazánkban az ukrán titkosszolgálat, aminek jelenlétéről természetesen tud a kormány, ezért követik őket, mivel már addig jutottak, hogy beépültek a magyar szellemi életbe és a tanácsadói világba is, valamint a politikában is jelen vannak és van az országban pártjuk is.

A Tisza egy ukránbarát párt, az ő pártjuk. Ezért ők mindent meg fognak tenni, hogy kormányra segítsék a Tisza Pártot

- fejtette ki a miniszterelnök.

Mind ehhez még technikai segítséget adnak a Tiszának, mivel a modern politikában a digitális elérés egy kulcskérdésé vált. Ezért lefejlesztenek nekik olyan képességeket, amelyek szükségesek egy választási harc megvívásához.

Nem tudunk mást mondani mi magyarok, csak azt, hogy régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak.

- mondta Orbán Viktor az interjú során a Tisza Világ applikáció adatszivárgási botrányával kapcsolatban.

Nem véletlenül védi minden ország a saját legérzékenyebb adatait, ha sokat tudnak rólad, a kelleténél többet és mélyebben, azt fel tudják használni veled szemben

- tette hozzá, majd figyelmezettet, hogy ezért se személyes adatokat, se az ország biztonsága szempontjából fontos adatokat soha nem ad ki senki, másik országnak. Ezért a magyar állam a nemzetbiztonság érdekében természetesen a magyar állam is majd cselekedni fog.

Egyelőre sajnálom azokat a tiszásokat, akiknek az adatai most ukrán kézben vannak, remélem nem lesz ebből túl nagy bajuk

- zárta az interjú ezen részét a miniszterelnök.