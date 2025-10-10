Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Ha a Tisza kerül hatalomra, Brüsszel parancsait és ukránbarát politikáját hajtaná végre

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 14:13
A miniszterelnök szerint nem véletlen, hogy az Európai Parlament nem adta ki Magyar Péter mentelmi jogát. Szerinte ez jól mutatja, hogy a Tisza már ma is Brüsszel keze alatt mozog.
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a Tisza nem önálló politikai erő, hanem egy külföldi utasításokra reagáló politikai báb. A miniszterelnök továbbá figyelmeztetett: ha Magyarországon ennek a mozgalomnak adnak hatalmat, akkor Brüsszel hatalmi machinációi közvetlen hatásúvá válnak. Szerinte már ma is egyfajta „mentelmi pajzsként” működik az intézkedés, amely politikai védelmet nyújt saját embereiknek. A zsinóron rángatott brüsszelita báb, Magyar Péter kormányra kerülése esetén ukrán-barát politikát fog folytatni. A teljes beszámolónkat az interjúról olvasd el itt.  

A Tisza egy brüsszeli párt

Magyar Péter mentelmi jogának megtartásáért cserébe pedig mindent megtesz brüsszeli gazdáinak, akik bábként mozgatják. Ezért védik és nem adták ki most sem a mentelmi jogát. Így továbbra is rövid pórázon tudják tartani. 

A kormányfő kritizálta a Tiszát azért is, mert nincs valós szervezeti háttere:

Nincs pártjuk, csak egy digitális mozgalom.

Orbán Viktor szerint a Tisza „fut a pénze után”, azaz minden döntését, lépését előre megtervezett külső, Brüsszeli érdekek szerint alakítják. A Tisza egy ukránbarát brüsszeli párt, és ukránbarát, azaz magyar ellenes politikát folytatna hatalomra kerülése esetén is.

A Tisza egyértelműen az ukránbarát irányzatot támogatja. A Tisza felvetései mindig az unióhoz és Brüsszelhez való lojalitást bizonyítják, szemben a magyar kormány szuverenista felfogásával.

A Tisza nem csak ellenzéki pártként lép fel, hanem Brüsszel érdekszféráját képviseli, amely Magyarország belügyeit idegen, ukránbarát hatalmak befolyása szerint akarja alakítani. Orbán Viktor szerint a 2026-os választás nem pusztán pártverseny, hanem az is eldől, hogy: megmarad-e Magyarországon szuverenitása vagy az ukránbarát Tisza hatalomra kerülése esetén az Brüsszel parancsait fogjuk végrehajtani.

Tekintsd meg a teljes interjút:

