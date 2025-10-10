Orbán Viktor: a Tisza Párt végrehajtaná Brüsszel parancsait

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának vendége volt. A miniszterelnök sok fontos témát érintett, köztük szóba került a Tisza Párt és Brüsszel alá-fölé rendelt kapcsolata.

Brüsszel szívesen pénzeli a Tisza Pártot, cserébe viszont ők diktálnak, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének Fotó: AFP / AFP

A Tisza Párttal kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Magyar Péter vezette párt valójában „egy brüsszeli projekt, amit Brüsszelben találtak ki és Brüsszelben hoztak létre”.

Nekem meg is mondták, hogy a Tisza Pártot azért hozták létre, hogy a nemzeti kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát, ukránbarát kormányra, mert kell a pénz Ukrajnába. Pénzt akarnak adni Ukrajnának, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon, amihez pénz kell. Miután pénz nincs, valahonnan be kell gyűjteni

– mondta. Kijelentette, hogy a Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és nem csak most, hanem a jövőben sem fogja. Orbán Viktor úgy látja, hogy az Ukrajnának szánt pénzt Brüsszel adóemelésekkel finanszírozná. Ezért akar a Tisza Párt is adót emelni, erről azonban nyíltan nem mernek beszélni, mert elbuknának.

Korábban Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke beszélt arról, hogy előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet csinálni. De addig ezekről az ügyekről nem lehet széles körben beszélni.