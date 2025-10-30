Orbán Viktor leleplezte a háborút - Videó

A nemzeti konzultáció 2025 keretében a kormány a "Magyarország meg tudja csinálni" címmel indít konzultációt, amely az új gazdaságpolitikára összpontosít, célja a magyar gazdaság erősítése és a családok jövedelmének növelése. A konzultációs íveket októberben mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni őket. A konzultáció lehetőséget ad minden magyar állampolgárnak, hogy kifejezze véleményét. A kitöltés hagyományos módja a postai úton érkező ív visszaküldése, de természetesen online is kitölthető.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke ezzel kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán.

„A háborúhoz a régiek szerint három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Európa kifutott a pénzből, háborúzni meg akar, ezért ki akarja venni az európai emberek zsebéből a hiányzó összeget, ideértve a magyarok pénzét is. Ha nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelbe menjen, és nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy háborút finanszírozzanak a mi pénzünkből, akkor nemet kell mondanunk a háborúra is, meg az adóemelésekre is. Nem akarunk se nyugdíjadót, se progresszív adórendszert. Azt akarjuk, hogy minél több pénz maradjon az embereknél, amit pedig az állam beszed, az meg ne háborúra menjen, hanem a magyarok javát szolgálja. Ezért fontos kitölteni a Nemzeti Konzultációt” – ismertette a tényeket Orbán Viktor.