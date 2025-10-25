BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor kijelentette: A brüsszeli útból nem kérnek a magyarok!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 09:21
nyugdíjháború
Brüsszel Ukrajnának akarja adni a pénzt, hogy folytathassák a háborút.

Orbán Viktor legújabb posztjában emlékeztetett arra, hogy Brüsszel háborúpárti és mindenképpen támogatni akarják Ukrajnát. Ezért pedig semmi sem elég drága nekik. Meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, adót akarnak emelni, fel akarják számolni a rezsicsökkentést.

"A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. Ez a brüsszeli út. Köszönjük, mi ezt nem kérjük!" - írta Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
