Orbán Viktor kijelentette: A brüsszeli útból nem kérnek a magyarok!

Orbán Viktor legújabb posztjában emlékeztetett arra, hogy Brüsszel háborúpárti és mindenképpen támogatni akarják Ukrajnát. Ezért pedig semmi sem elég drága nekik. Meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, adót akarnak emelni, fel akarják számolni a rezsicsökkentést.
"A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. Ez a brüsszeli út. Köszönjük, mi ezt nem kérjük!" - írta Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.