Orbán Viktor kijelentette: A brüsszeli útból nem kérnek a magyarok!

Orbán Viktor legújabb posztjában emlékeztetett arra, hogy Brüsszel háborúpárti és mindenképpen támogatni akarják Ukrajnát. Ezért pedig semmi sem elég drága nekik. Meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, adót akarnak emelni, fel akarják számolni a rezsicsökkentést.

"A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. Ez a brüsszeli út. Köszönjük, mi ezt nem kérjük!" - írta Orbán Viktor.