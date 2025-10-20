Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Az idei Békemenet monumentális lesz – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 13:28
Október 23-án reggel az Elvis Presley térről indul a Békemenet, amely a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán keresztül érkezik a Kossuth térre.
Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak 

– jelentette ki egy, a Facebook-oldalán megosztott videójában Orbán Viktor

A miniszterelnök a videóhoz azt írta:

Békemenet. Október 23. Monumentális lesz. A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!

Ahogy arról a Bors már beszámolt, a szervezők korábban megerősítették, hogy a gyülekező október 23-án, reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren. Innen indul a menet, amely a Nyugati tér felé halad, majd az Alkotmány utcán keresztül érkezik meg a Kossuth térre, ahol a hivatalos állami megemlékezés központi programja zajlik.

A Békemenet a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szervezésében valósul meg, az esemény pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódik.

 

