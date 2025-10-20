Orbán Viktor: Magyarországnak az az érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

És a kenyér ettől olcsóbb lesz? És a válasz az, hogy igen, olcsóbb lesz. Ha nem lenne háború, akkor a gazdasági növekedésünk nem 1% lenne, hanem 3 vagy 4. És nem csak a miénk, Európáé is
– mondja a miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videójában.
Ezt követően még elmondta, hogy
A háború blokkolja blokkolja a gazdaságot, hiszen felmennek az energiaárak, felmegy az infláció, szankciók vannak és így tovább…
Orbán Viktor végezetül pedig a budapesti békecsúcs fontosságával kapcsolatban kiemelte:
Tehát a béke meglendíti a gazdaságot, a háború meg blokkolja. Tehát, ha Magyarország tart egy csúcstalálkozót, ami egy lépést jelent a béke felé, akkor azzal minden magyar jobban jár. Olcsóbb lesz tőle a kenyér.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.