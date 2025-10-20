Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Magyarországnak az az érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

Budapesti békecsúcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 11:08
gazdaságháborúOrbán Viktor
Újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben a budapesti békecsúcs fontosságát hangsúlyozta.
És a kenyér ettől olcsóbb lesz? És a válasz az, hogy igen, olcsóbb lesz. Ha nem lenne háború, akkor  a gazdasági növekedésünk nem 1% lenne, hanem 3 vagy 4. És nem csak a miénk, Európáé is

– mondja a miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videójában.

Ezt követően még elmondta, hogy

A háború blokkolja blokkolja a gazdaságot, hiszen felmennek az energiaárak, felmegy az infláció, szankciók vannak és így tovább…

Orbán Viktor végezetül pedig a budapesti békecsúcs fontosságával kapcsolatban kiemelte:

Tehát a béke meglendíti a gazdaságot, a háború meg blokkolja. Tehát, ha Magyarország tart egy csúcstalálkozót, ami egy lépést jelent a béke felé, akkor azzal minden magyar jobban jár. Olcsóbb lesz tőle a kenyér. 

 

