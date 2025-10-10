Ez lesz a sorsdöntő október 23-i békemenet útvonala, Orbán Viktor is beszédet mond

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, már javában szervezik a békemenetet. Az alkalomból Orbán Viktor a Kossuth téren mond majd ünnepi beszédet október 23-án, ahol egyben az állami ünnepség is lesz.
A tavalyi állami ünnepségen és a békemeneten is több százezren vettek részt, a miniszterelnök beszédéről pedig világszerte cikkezett a sajtó. A nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs is megkezdte már a működését, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, nemzetközi szóvivő videós bejelentése szerint.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: már a békemenet is szerveződik, amelynek résztvevőit szeretettel várják az állami ünnepségen is. Orbán Viktor tavaly a Millenárison tartott ünnepi beszédet, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. A békemenetet Orbán Viktor még szeptemberben a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be, a tavalyi meneten több százezer ember gyűlt össze.
Kovács bejelentette után nem sokkal pedig már a pontos részetek is kiderültek, miután a CÖF-CÖKA vezetősége egy sajtótájékoztató keretein belül ismertette a békemenet útvonalát. Amelynek részleteit Németh Balázs is közzétette a közösségi oldalán.
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre
– jelentette be Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke.
Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án
– mondta még korábban Orbán Viktor a DPK találkozón a Papp László Sportarénában.
Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón elmondta a sajtó megjelent munkatársainak, hogy október 23-án a központi állami ünnepségeket a Kossuth téren fogják tartani, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond a békemenet részvevői előtt, amely reggel 9-kor veszi majd kezdetét.
A legutóbbi békemenet is népszerű volt a Fidesz szavazók körében, mikor is több százezren vonultak fel a fővárosban, köztük több külföldi is, akik azért érkezetek hazánkba, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a kormány mellett. Ráadásul a rendezvény óriási visszhangot keltett külföldön is, az Egyesült Államoktól Oroszországig mindenütt Orbán Viktor szavait idézte a sajtó.
