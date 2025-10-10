Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez lesz a sorsdöntő október 23-i békemenet útvonala, Orbán Viktor is beszédet mond

Ez lesz a sorsdöntő október 23-i békemenet útvonala, Orbán Viktor is beszédet mond

Békement
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 12:05 / FRISSÍTÉS: 2025. október 10. 12:12
október 23.Orbán Viktor
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, már javában szervezik a békemenetet. Az alkalomból Orbán Viktor a Kossuth téren mond majd ünnepi beszédet október 23-án, ahol egyben az állami ünnepség is lesz

A tavalyi állami ünnepségen és a békemeneten is több százezren vettek részt, a miniszterelnök beszédéről pedig világszerte cikkezett a sajtó. A nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs is megkezdte már a működését, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, nemzetközi szóvivő videós bejelentése szerint. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: már a békemenet is szerveződik, amelynek résztvevőit szeretettel várják az állami ünnepségen is. Orbán Viktor tavaly a Millenárison tartott ünnepi beszédet, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. A békemenetet Orbán Viktor még szeptemberben a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be, a tavalyi meneten több százezer ember gyűlt össze. 

Minden, amit a békemenetről eddig tudni lehet 

Kovács bejelentette után nem sokkal pedig már a pontos részetek is kiderültek, miután a CÖF-CÖKA vezetősége egy sajtótájékoztató keretein belül ismertette a békemenet útvonalát. Amelynek részleteit Németh Balázs is közzétette a közösségi oldalán.

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre 

– jelentette be Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke.

Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án

– mondta még korábban Orbán Viktor a DPK találkozón a Papp László Sportarénában. 

Itt mond beszédet Orbán Viktor a békemenet után

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón elmondta a sajtó megjelent munkatársainak, hogy október 23-án a központi állami ünnepségeket a Kossuth téren fogják tartani, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond a békemenet részvevői előtt, amely reggel 9-kor veszi majd kezdetét. 

A tavalyi békemenet is nagy siker volt

A legutóbbi békemenet is népszerű volt a Fidesz szavazók körében, mikor is több százezren vonultak fel a fővárosban, köztük több külföldi is, akik azért érkezetek hazánkba, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a kormány mellett. Ráadásul a rendezvény óriási visszhangot keltett külföldön is, az Egyesült Államoktól Oroszországig mindenütt Orbán Viktor szavait idézte a sajtó. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu