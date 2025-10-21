Október 23. - Nyitrai Zsolt: újra akadálymentes a nemzeti ünnep

Az akadálymentes területet a színpad jobb oldalán alakították ki, amelyet kerekesszékes jelzéssel ellátott zászló jelöl - közölte Nyitrai Zsolt. Az érintetteket arra kérik, hogy akik nem a Békemenettel érkeznek, lehetőség szerint a tömeg megérkezése előtt, 12:00 óráig foglalják el helyüket - tette hozzá.

Nyitrai Zsolt: akadálymentes a nemzeti ünnep

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Emlékeztetett arra: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 13:00 órakor tartja ünnepi beszédét a Kossuth téren. Az állami ünnepségen jelnyelvi tolmács segíti a siket és nagyothalló vendégeket, az akadálymentesített helyszínt pedig a rendezvény biztonsági személyzete biztosítja - írta.

Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren!

- zárta bejegyzését a politikus.