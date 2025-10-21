SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Október 23. - Nyitrai Zsolt: újra akadálymentes a nemzeti ünnep

Nyitrai Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 15:06 / FRISSÍTÉS: 2025. október 21. 15:07
akadálymentesoktóber 23.
Az október 23-i Kossuth téri ünnepség idejére akadálymentes területet jelöltek ki a rendezők a fogyatékossággal élők és kísérőik számára - közölte a miniszterelnök főtanácsadója keddi facebook bejegyzésében.
Bors
A szerző cikkei

Az akadálymentes területet a színpad jobb oldalán alakították ki, amelyet kerekesszékes jelzéssel ellátott zászló jelöl - közölte Nyitrai Zsolt. Az érintetteket arra kérik, hogy akik nem a Békemenettel érkeznek, lehetőség szerint a tömeg megérkezése előtt, 12:00 óráig foglalják el helyüket - tette hozzá.

Nyitrai Zsolt: akadálymentes a nemzeti ünnep
Nyitrai Zsolt: akadálymentes a nemzeti ünnep
Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Emlékeztetett arra: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 13:00 órakor tartja ünnepi beszédét a Kossuth téren. Az állami ünnepségen jelnyelvi tolmács segíti a siket és nagyothalló vendégeket, az akadálymentesített helyszínt pedig a rendezvény biztonsági személyzete biztosítja - írta.

Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren!

 - zárta bejegyzését a politikus.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu