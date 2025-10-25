Útjára indul a Digitális Polgári Körök első országjárása

Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb - írta Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Fotó: MW

"A Digitális Polgári Körökben már több mint 90.000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását.

Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!" - áll a posztban.

Az országjárás részleteit a DPK honlapján megtalálhatod, ezen a linken.