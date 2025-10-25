BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Útjára indul a Digitális Polgári Körök első országjárása

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 18:24 / FRISSÍTÉS: 2025. október 25. 19:02
DPKBékemenet
Egyre többen csatlakoznak a Digitális Polgári Körökhöz is.

Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb - írta Facebook-posztjában Orbán Viktor.

0F3A7113
Fotó: MW

"A Digitális Polgári Körökben már több mint 90.000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását.

Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!" - áll a posztban.

Az országjárás részleteit a DPK honlapján megtalálhatod, ezen a linken.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
