Nyitrai Zsolt: A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig már több mint 2 millióan megkapták

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 11:48
magyar kormányélelmiszerutalványnyugdíjas
A családok és a nyugdíjasok védelmében november 30-ig a kormány meghosszabbította az árrés-csökkentést, illetve önkéntes árkorlátozást harcolt ki egyebek közt a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél.
„Magyarország kormánya segíti és megbecsüli az időseket” – jelentette ki Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója posztjában továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a háborús infláció miatt is támogatja a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellép az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen.

Kiemelte: a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbították az árréscsökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcoltak ki egyebek között a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél.

Nyitrai Zsolt ezt követően hozzátette, hogy mindezek mellett a nyugdíjasok harmincezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak, amelyet december 31-ig válthatnak be hidegélelmiszer vásárlására. Bejegyzése szerint ezt már több mint kétmillióan meg is kapták, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltották. 

„A Brüsszel által fogott Tisza Párt bizottsági javaslatra még a 13. havi nyugdíjat is elvenné tőlük!” 

– zárta bejegyzését a főtanácsadó.

 

