Nyitrai Zsolt: A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig már több mint 24 milliárd forint értékben váltották be

Nyitrai Zsolt a bejegyzésében azt írta: a kormány kiemelt feladatának tartja a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülését.

Novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, decemberben pedig már a megemelt összegű nyugdíjat kapják az idősek

- hívta fel a figyelmet a politikus, aki emlékeztetett: a nyugdíjasokat 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is segítik.

"Mi támogatjuk az időseket, addig Brüsszel bábja, Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjasokat. A Tisza Párt 20 százalékos adót akar bevezetni a nyugdíjakra, amivel rengeteg pénzt venne ki az idősek zsebéből"

- fogalmazott Nyitra Zsolt, azzal zárva bejegyzését, hogy "az Orbán Viktor vezette polgári kormány megvédi az idősek juttatásait".