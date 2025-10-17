Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Donald Trump elmondta, miért Budapesten lesz a békecsúcs - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 21:12
Az amerikai elnök ismét Orbán Viktor magyar miniszterelnököt dicsérte, ezúttal a Zelenszkijjel folytatott találkozója előtt. Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva azt hangsúlyozta a Fehér Házban, hogy azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország.
„Magyarország egy biztonságos ország” – mondta Trump a riportereknek, a Zelenszkijjel folytatott találkozója kezdetén.

Orbán Viktor, Donald Trump
Fotó: AFP


Az amerikai elnök emellett ismét hangsúlyozta, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt aki szerinte rendkívül jó munkát végez és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak emelte ki tudósításában a BBC.
Az amerikai elnök hozzátette:

Orbán nagyon jó vezető, jól irányítja az országát. Nincs annyi problémája, mint más országoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral leszünk.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor az a vezető, akit ő és Putyin is kedvel.

Szeretjük Orbán Viktort

– mondta az elnök.

Trump: Még nem dőlt el, Zelenszkij Budapestre jön-e

Az Egyesült Államok elnöke, újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy még nem dőlt el, hogy Zelenszkij részt vesz-e a budapesti csúcstalálkozón.

Szeretnénk, ha mindenki kényelmesen érezné magát

– mondta Trump. 

Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A történelmi jelentőségű találkozóra akár már két héten belül sor kerülhet.


 

