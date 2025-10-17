Donald Trump elmondta, miért Budapesten lesz a békecsúcs - Videó

„Magyarország egy biztonságos ország” – mondta Trump a riportereknek, a Zelenszkijjel folytatott találkozója kezdetén.
Az amerikai elnök emellett ismét hangsúlyozta, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt aki szerinte rendkívül jó munkát végez és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak – emelte ki tudósításában a BBC.
Az amerikai elnök hozzátette:
Orbán nagyon jó vezető, jól irányítja az országát. Nincs annyi problémája, mint más országoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral leszünk.
Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor az a vezető, akit ő és Putyin is kedvel.
Szeretjük Orbán Viktort
– mondta az elnök.
Az Egyesült Államok elnöke, újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy még nem dőlt el, hogy Zelenszkij részt vesz-e a budapesti csúcstalálkozón.
Szeretnénk, ha mindenki kényelmesen érezné magát
– mondta Trump.
Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A történelmi jelentőségű találkozóra akár már két héten belül sor kerülhet.
